Бернар-Анри Леви: Навлязохме в нова световна война

Б ернар-Анри Леви е толкова известен във Франция, че е известен със собствената си абревиатура. БХЛ ( BHL - Bernard-Henri Lévy - името му на френски език - бел.ред.) е богат философ, известен военен репортер, телевизионен мениджър и приятел на президенти и филмови звезди. Той е толкова типичен французин, колкото кроасаните, трикольорът и извънбрачните връзки.

Срещам се с него в една прекрасна есенна сутрин в един от най-изисканите парижки ресторанти, където главният готвач ми показва любимата маса на БХЛ в затъмнената „библиотека“, за да го изчакам. Той ме помоли да не назовавам името на заведението, защото е под полицейска закрила заради многобройни смъртни заплахи, включително от Ислямска република Иран, пише Politico.

Пристига със закъснение, със слънчеви очила на слабата светлина и с характерната си бяла риза, разкопчана далеч надолу по гладките му, обезкосмени 75-годишни гърди. Говори по телефона, а дългата му вълнообразна коса ми напомня за един цитат, който често погрешно му приписват: „Бог е мъртъв, но косата ми е перфектна.“

Той окачва слушалката и учтиво се извинява, че е закъснял - предишното му интервю за „Уолстрийт джърнъл“ се проточило във времето. Фина гъвкавост, за да ни вкара в правия път.

Мой френски познат, който се движи в интелектуалните кръгове на БХЛ, отбелязва, че той много рано е оценил силата на личния брандинг. Разкопчаната риза, косата, непринудеността - всичко това е част от личността, която той култивира от средата на 70-те години на миналия век, когато изгрява като лидер на група, известна като „новите философи“.

Казвам му, че интервюто ни ще бъде публикувано под заглавието „On the Rocks“ и че трябва да си поръча каквото обикновено обича да пие. Оказва се, че БХЛ не пие алкохол - отказал се е дори от чая, пише интервюиращият репортер на Politico.

„Преди 40 години замених [алкохола] с чай“, казва ми той, докато си поръчва „изключително силна“ настойка от пресен джинджифил. „Пиех чай денем и нощем, а от една-две години смених радикално, както правя много неща.“

Поръчвам си еспресо и той ми казва, че според неговите изчисления Балзак е изпил три тона кафе, докато е писал „Човешката комедия“. След това разказва очарователна история в стила на Хемингуей за цяла нощ пиене с португалски капитан на име Отело по време на „карамфиловата революция“ в страната през 70-те години на миналия век.

Той говори тихо, жестикулирайки с необикновено дългите си и елегантни пръсти. Говорим за възхищението му от Съединените щати - „оживелият обществен договор на Жан-Жак Русо“ - и за презрението му към дълбокия антиамериканизъм, който прозира в Европа и особено във Франция.

Той смята, че „предполагаемата империя“ на Америка и нейните демократични съюзници е подложена на „тежка атака от един хлабав, но все по-тесен фронт“, съставен от Китай, Русия, Турция, Иран и радикалния ислям. Човечеството вече е навлязло в ранните етапи на нова световна война, а основните фронтови линии са Украйна и Израел. Той смята, че Тайван скоро ще се превърне в трети фронт.

Той се съгласи на нашето интервю, защото току-що е пуснал на пазара английската версия на книгата си „Израел сам“, която израства от разказа му от първа ръка за ужасяващите последици от 7 октомври 2023 г.

БХЛ е написал толкова много книги, че не може да си спомни дали това е номер 40 или 45. Бил е свидетел на почти толкова войни и е писал за тях - макар че бърза да подчертае, че не е обикновен журналист, а философ и писател, занимаващ се с „голям репортаж“.

Има нещо толкова очарователно в БХЛ и толкова малко намек за злонамереност в грандиозните му изявления, че ни най-малко не се обиждам от настояването му да се прави разлика между неговата работа и тази на нисши репортери като мен.

