Е дин човек бе убит, а двама - ранени, при атака в автобус в белгийския град Антверпен днес, предаде ДПА, като се позова на националната новинарска агенция Белга.

Тя цитира прокуратурата, че има задържан заподозрян за нападението.

Двамата ранени са настанени в болница.

Man stabbed to death on De Lijn bus in Antwerp, suspect arrested https://t.co/ArIkDCMkuz#Belga #FlandersNewsService #Police pic.twitter.com/WiBoPv09ND