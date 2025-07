Нападение срещу съд в Иран

Н ай-малко петима цивилни са загинали при терористично нападение срещу съд в югоизточната част на Иран, освен тях са убити и трима нападатели, предадоха Франс прес и Ройтерс, като цитираха информация на иранската съдебна власт и местни медии.

"Неидентифицирани въоръжени лица нападнаха съдебния център на Захедан", заяви иранската съдебна власт, като съобщава за 5 убити и 13 ранени при терористичното нападение.

Агенция ИРНА уточни, че са били убити и трима нападатели.

