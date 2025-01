Намушкаха с нож боливудската звезда Саиф Али Хан в дома му

Б оливудската звезда Саиф Али Хан е вън от опасност след наранявания с нож, получени при схватка с крадец, нахлул в дома му, в индийската финансова столица Мумбай, съобщава Ройтерс.

54-годишният Хан, който е сред най-добре платените звезди в страната, е син на бившия капитан на Индия по крикет Мансур Али Хан Патауди и актрисата Шармила Тагор.

Саиф Али Хан е откаран в болница, където му е направена операция. В близост до гръбначния му стълб е намерено малко парче чуждо тяло, но животът на актьора е вън от опасност.

My prayers with Saif sir and the entire family. This is very sad indeed !! May your bravery and love for your family be rewarded with healing, strength, and peace. Get well soon 🙏🏻🙏🏻 #SaifAliKhan pic.twitter.com/21NGv75sqN

Хан, който е участвал в над 70 филма и телевизионни сериала, в някои от тях и като продуцент, живее в апартамент в западното предградие Бандра заедно със съпругата си Карина Капур Хан, която също е актриса, и двете им деца.

Домашната помощница също е била нападната и се лекува, съобщава полицията, която е започнала разследване на случая.

Филмови звезди и опозиционни лидери призоваха полицията да засили мерките за сигурност в града.

Filmfare has learnt that #SaifAliKhan was helping his family climb down the stairs when he was attacked. He intervened by putting himself in between the intruder and his family.



The number of intruders is unclear as yet.#Trending pic.twitter.com/Vqs2kfSE4G