"Най-обилният снеговалеж от десетилетие насам": Опасно време в САЩ

С няг, лед, вятър и рязко падащи температури създадоха днес изключително опасни условия за пътуване в някои централни райони на САЩ, в които връхлитащата снежна буря предпостави "най-обилния снеговалеж от десетилетие насам", предаде Асошиейтед Прес.

Територии, населени с над 60 милиона души, са на пътя на бурята, която носи арктически въздух от централните към източните щати. Транспортен хаос се очаква и утре, посочва Франс Прес.

Националната метеорологична служба предупреди гражданите, че има опасност от поледици, снеговалеж и бурни ветрове от западната част на щата Канзас до крайбрежните щати Мериленд, Делауер и Вирджиния. Застрашен е пояс от територии с ширина от 2400 километра.

Метеорологичната служба на САЩ дава прогноза за "бедствени заледявания и леден дъжд". Първата голяма буря за новата 2025 година вече доведе до временното затваряне на международното летище в град Канзас "поради бързо заледяване".

Полетите бяха възобновени, след като пистите бяха почистени от леда, каза кметът на град Канзас Куинтън Лукас.

Авиокомпанията "Американ Еърлайнс" (American Airlines) предупреди своите клиенти, че 45 от летищата в страната са засегнати от бурята.

В някои населени места в източните щати Ню Йорк и Пенсилвания ще дойде голям сняг от Големите езера, като може да натрупа до 61 сантиметра според прогнозата на Националната метеорологична служба на САЩ.

