Алис Уолтън: Новата най-богата жена в света с 101 милиарда долара

З а първи път от пет години в годишния списък на милиардерите на Forbes има нова най-богата жена. Състояние от приблизително 101 милиарда долара връчи титлата на Алис Уолтън, която изпревари наследницата на L’Oréal Франсоаз Бетанкур Майерс. Бетанкур Майерс, която оглавяваше класацията от 2021 г., сега е втората най-богата жена в света със състояние от около 81,6 милиарда долара, предаде Fobres.

Алис Уолтън, единствената дъщеря на основателя на Walmart Сам Уолтън (†1992), е увеличила състоянието си с 28,7 милиарда долара за една година. Причината е 40% ръст в стойността на нейния 11-процентов дял в ритейл гиганта, който привлича все повече купувачи с ниските си цени на фона на инфлацията. В същото време Бетанкур Майерс е загубила 17,9 милиарда долара, след като акциите на козметичния конгломерат, основан от нейния дядо Йожен Шулер (†1957), са поевтинели с близо 20%.

75-годишната Уолтън е една от едва 15-те личности в „Клуба на стомилиардерите“ – елитната група на хора с богатство над 100 милиарда долара. Тя е втората жена, достигнала този статус, след Бетанкур Майерс, която го постигна през юни 2024 г. В световната класация Уолтън заема 15-то място, непосредствено след своите братя Роб Уолтън (80 г.) и Джим Уолтън (76 г.), чиито състояния възлизат съответно на 110 и 109 милиарда долара.

From Elon Musk to Alice Walton, the number of people worth a dozen digits keeps growing. #ForbesBillionaires (Illustration: Neil Jamieson for Forbes) https://t.co/V4CBZ2whGF pic.twitter.com/FkaAlZWywV

След като завършва университета Trinity в Тексас през 1971 г., Алис Уолтън започва работа като купувач на детски дрехи в Walmart, но скоро се премества в Ню Орлиънс, където става борсов брокер за EF Hutton. През 80-те години се връща в родния Бентънвил, Арканзас, за да управлява инвестиционните операции на семейната Arvest Bank. По-късно основава своя финансова компания Llama, за която използва 19,5 милиона долара семейни средства. След като фирмата затваря през 1998 г., Уолтън се установява в Тексас и насочва вниманието си към изкуството.

Тя оглавява Crystal Bridges Museum of American Art в Бентънвил в продължение на десетилетие, преди да предаде ръководството на Оливия Уолтън, съпругата на своя племенник Том Уолтън, през 2021 г. Идеята за музея се ражда, когато Алис осъзнава, че в радиус от 482 км от родния ѝ град няма нито една голяма художествена институция. Почти всички 1,6 милиарда долара, необходими за откриването му през 2011 г., идват от семейни тръстове, създадени на името на покойния ѝ брат Джон Уолтън и майка ѝ Хелън Уолтън (†2007).

През последното десетилетие Алис Уолтън засилва филантропската си дейност, като дарява над 5,8 милиарда долара на пет семейни благотворителни фондации. До момента те са разпределили приблизително 1,7 милиарда долара в различни инициативи. Сред тях са около 400 милиона долара, предоставени чрез Walton Family Foundation (основана от родителите ѝ през 1987 г.) за проекти в сферата на образованието, околната среда и развитието на Бентънвил. Освен това, фондацията ѝ Art Bridges е инвестирала над 500 милиона долара в закупуването и предоставянето на произведения на американското изкуство на повече от 230 музея, включително Института по изкуства в Чикаго, MoMA в Ню Йорк и Националната портретна галерия във Вашингтон.

From Walmart to L’Oréal, our infographic reveals the women leading global wealth. Alice Walton tops the list at $100.9 billion, with legends like Julia Koch and Francoise Bettencourt Meyers following close behind. Who’s your most inspiring businesswoman?



Start Earning:… pic.twitter.com/eLuRroMe85