Братята Менендес са с възможност за условно освобождаване след 30 г. затвор

Е рик и Лайл Менендес ще имат право да напуснат затвора, след като излежаха повече от 30 години зад решетките за жестоките убийства на техните родители с пушка през 1989 г., постанови съдия от Лос Анджелис във вторник, 13 май. Съдията намали присъдите за братята убийци — които сега са на 54 и 57 години — от доживотен затвор без право на замяна на 50 години до доживотен затвор с възможност за условно освобождаване, пише SkyNews.

Свободата на братята сега зависи от щатския съвет за условно освобождаване в Калифорния и губернатора Гавин Нюсъм. Те трябва да вземат решение дали двамата мъже заслужават свобода, след като застреляха родителите си Хосе и Кити Менендес в дома в Бевърли Хилс на 20 август 1989 г.

Смразяващият случай "Менендес": Възможно предсрочно освобождаване след 34 години затвор

В края на изслушването във вторник и двамата братя дадоха емоционални разкази за убийствата, за които твърдяха, че са дошли след години на сексуално насилие от страна на Хосе с помощта на Кити.

The Menendez brothers have had their murder sentences reduced, making them eligible for parole. pic.twitter.com/IiuV7GSEtS — Pop Base (@PopBase) May 14, 2025

„Изборът ми тази нощ ограби родителите ми от пълен живот“, каза Ерик, който е само на 18 г., когато застрелва родителите си. „Мога само да си представя страха, болката и травмата, която причиних на семейството си.“

По-големият му брат повтори мнението му. „Извърших жесток акт срещу двама души, които имаха право да живеят, майка ми и баща ми“, каза Лайл, изглеждайки, че се бори със сълзите. „Поемам пълна отговорност за избора си... Бях 21-годишен, който вярваше, че мога да поправя това, което не може да бъде поправено.“

По време на изслушването адвокатите разпитаха няколко свидетели, включително членове на семейството и един бивш затворник, които всички настояха, че Лайл и Ерик са научили грешката си и са изкупили греха си в затвора.

The menendez brothers are finally eligible for parole!!! After 36 years behind bars their sentence has been reduced and they can be free!! One more step in the right direction!! pic.twitter.com/PMGD4T5CcJ — Darling 🧸 (@Daylightttdream) May 14, 2025

Братовчедката на братята, Анамария Баралт, каза пред съда, че на двамата е било „простено от всички в нашето семейство“, настоявайки, че са били напълно реабилитирани.

„Бих ги приветствала в дома си със семейството си“, заяви тя. Баралт добави, че ако братята получат условно освобождаване, те планират да работят като защитници на жертвите на сексуално насилие.

#BREAKING: Erik and Lyle Menendez have been resentenced to 50 years to life in prison, which will make them eligible for parole at some point -- the latest step in a years-long battle for the brothers trying to get released after 35 years behind bars. The parole process will be… pic.twitter.com/e0F1sawoHP — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 14, 2025

Заместник-окръжният прокурор Хабиб Балиан твърди, че братята не са показали „проникновение“, като са се придържали към „абсурдното“ твърдение, че са убили родителите си при самозащита след години на сексуално насилие. Но техният адвокат Марк Герагос настоя, че братята са претърпели пълни трансформации. Герагос подчерта затворническите хосписи и програмите за зелени площи, ръководени съответно от Ерик и Лайл.

Рапърът Анрей Браун, известен още като „X-Raided“, свидетелства за това как братята са действали като негов ментор, когато той е бил в затвора за убийство и са го напътствали през собствения му процес на условно освобождаване, помагайки му да разбере грешката на пътя си. Той нарича наставничеството на братята над други затворници „Менендес Университет“.

Но Балиан постави под съмнение разкаянието на Браун за собственото му престъпление и се пошегува, че единственото нещо, което е научил от „Менендес Университет“, е как да заблуди комисия за условно освобождаване. В крайна сметка съдия Майкъл Йешич застана на страната на Герагос, членовете на семейството и самите братя, които направиха емоционални изявления на разкаяние в края на изслушването.

Сега съдбата им е в ръцете на щатската комисия за условно освобождаване и губернатора Нюсъм. Последното изслушване на държавната комисия за условно освобождаване е насрочено за 13 юни.