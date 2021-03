Над 400 заплахи за Васил Гарванлиев, обмислят охрана

М акедонският представител на "Евровизия" Васил Гарванлиев тези дни е "линчуван" от част от обществеността.

Публичното му изявление, че той има и българско гражданство, и видеото с българското знаме, което по-късно е изтеглено и променено, поставят музиката на заден план, за сметка на речта на омразата и тормоза, които, както каза в предаването "Стадион" на Канал 77, Йълмаз Дервиши, PR на Васил Гарванлиев, певецът страда в наши дни, пише македонското електронно издание MMC, цитирано от "Фокус".

"Никой не е мислил какви ще са последиците от линча, насочен към него? Какво ще правим с 400-те съобщения и заплахи срещу него в профилите на Васил Гарванлиев? Някой чете ли коментарите и тормоза, които в момента текат в социалните медии? Някой ще носи ли отговорност за това? Ами ако някой посегне по-сериозно и нападне Васил Гарванлиев", каза Дервиши.

На въпрос дали се страхува за сигурността на Гарванлиев и дали обмислят физическа охрана, Дервиши отговори:

"Васил каза, че в момента е в безопасност, но ние сме малко притеснени и обмисляме и този аспект", каза Йълмаз Дервиши в предаването "Стадион" на Канал 77.

