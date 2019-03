С лужители на хуманитарни организации помагат на оцелелите да посрещнат тежките си нужди в три от най-бедните държави, пострадали от едно от опустошителните бедствия, засегнали Южна Африка.

Пет дни след като тропическият циклон Идай връхлетя Мозамбик, Зимбабве и Малави, потвърденият брой на жертвите е над 300, а стотици хиляди хора все още са в риск.

Мозамбик, където чудовищната буря нахлу в началото на миналия петък бедства.

„Хиляди хора ... по покриви и дървета чакат спасение”, каза Каролин Хага, говорителка на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец.

Rescuers are still trying to reach thousands of people in Mozambique left stranded by floods caused by Cyclone Idai



