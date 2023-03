На 94 години почина съоснователят на "Intel" Гордън Мур

С ъоснователят на американската компания за производство на чипове "Intel" Гордън Мур почина в петък на 94-годишна възраст, съобщи "Intel", цитирана от ДПА, предаде БТА.

Мур и Робърт Нойс основават "Intel" през юли 1968 г. Той е вицепрезидент на компанията до 1975 г., когато става неин президент.

През 1979 г. той става председател на управителния ѝ съвет и главен изпълнителен директор. През 1987 г. се отказва от поста на главен изпълнителен директор и продължава работата си като председател на управителния съвет.

