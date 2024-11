Мъж инсценира смъртта си, за да избяга от семейството си

Т ърсенето на тялото на мъж от Уисконсин се превърна в неочаквано разследване, след като властите разкриха, че той вероятно е инсценирал собствената си смърт и е избягал в Източна Европа.

Властите в Грийн Лейк, Уисконсин, съобщават, че местен мъж, изчезнал това лято след плаване с каяк, може да е избягал в друга държава.

„Вярваме, че е жив. Знаем, че той не е в нашето езеро,“ заяви Матю Ванде Колк, главен заместник-шериф на окръг Грийн Лейк, пред BBC.

45-годишният Райън Боргвард, женен баща на три деца, е бил видян за последно на 12 август в Грийн Лейк, докато е бил сам на риболов.

Длъжностни лица откриха доказателства, че Боргвард е използвал паспорта си след изчезването и може да е пътувал до Европа.

Последното съобщение, което Боргвард изпратил на жена си, било през нощта на 11 август, като в него посочил, че скоро ще се отправи към брега на езерото. Но когато той не се върнал у дома, семейството му се свързало с органите на реда, които изпратили екип за търсене и спасяване. Те открили преобърнатия му каяк и спасителната му жилетка на езерото.

Колата, ремаркето, въдицата и портфейлът на Боргвард били оставени в близкия паркинг.

След 54 дни интензивни усилия за издирване с водолази, дронове, сонари и трупни кучета, не било открито тяло и не били намерени никакви доказателства. Това накара офиса на шерифа да разшири обхвата на разследването.

През октомври случаят поел в неочаквана посока, когато следователи установили, че името на Боргвард е било проверено от гранични служители в Канада на 13 август, ден след като той бил обявен за изчезнал. След това разследващите научили, че Боргвард е съобщил за изгубен или откраднат паспорт и му е бил издаден нов преди изчезването му.

