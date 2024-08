Музикант от Slipknot е в болница със „сериозни изгаряния“ след експлозия

С ид Уилсън от Slipknot заяви, че е в болница със „сериозни изгаряния“ след „експлозия“ във фермата му.

Хеви метъл музикантът, който има връзка с Кели Озбърн, заяви, че е „добре“ във видеоклип, на който е в болнично легло, публикуван в Instagram. „Имаше експлозия“, каза той. „Добре съм, ще се оправя. Но имах някои сериозни изгаряния по лицето и ръцете си“.

След това Уилсън, който се подвизава и като DJ Starscream, каза, че му правят рентгенова снимка на гръдния кош, за да се уверят, че не е вдишал пламъци от пожара.

Показвайки обгорените си вежди, мустаци и покритите си с мехури уста и ръце, той заяви, че все пак планира да се появи на изпълнението на Slipknot на фестивала Rocklahoma в Оклахома следващия уикенд.

