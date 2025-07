Музикалният свят скърби: Напусна ни оперният певец Дейвид Рендъл

Б ританският тенор Дейвид Рендъл, работил с някои от най-големите диригенти в света, е починал на 76-годишна възраст след продължително боледуване, предаде АФП, позовавайки се на семейството му.

"Имаме голям късмет, че той остави след себе си толкова прекрасни записи, снимки и, разбира се, чудесно семейство. Загубихме един велик артист, който ще остане завинаги в сърцата ни и във всяка нота, която пеем", каза съпругата му, мецосопраното Даяна Монтагю, оповестявайки кончината му.

Very sad to hear of the death of the tenor David Rendall, aged 76. Condolences to all his family, including his wife, the mezzo Diana Montague, and son, the baritone Huw Montague Rendall. pic.twitter.com/WmgXCw9EdS