Свят

"Мръсната война": Когато в Аржентина изчезнаха 30 000 души

5 април 2026, 07:11
"Мръсната война": Когато в Аржентина изчезнаха 30 000 души
Източник: iStock/Getty Images

О твличания, хвърляния от самолети, погребване в масови гробове - военната диктатура на Хорхе Рафаел Видела в Аржентина отнема живота на десетки хиляди. Близките им и до днес се борят за справедливост, съобщи Deutsche Welle.

В ранните часове на 24 март 1976 г. военните, водени от генерал Хорхе Рафаел Видела, арестуват президента Исабел Перон и поемат контрола над Аржентина. Управлението на Перон от 1974 до 1976 г. е белязано от галопираща инфлация, стачки, политическо насилие и вътрешнопартийни битки.

На фона на терористични атентати и работнически стачки режимът на Видела предприема кампания на брутален държавен тероризъм, известна като "мръсната война": политически опоненти, студенти, интелектуалци, журналисти и адвокати са систематично преследвани, а мощното работническо движение става мишена на хунтата, стремяща се да наложи своята дяснорадикална и антикомунистическа програма.

От 1976 до 1983 г. около 30 000 души изчезват безследно. Повечето от тях са отведени в тайни лагери - без съдебен процес, където са измъчвани и избивани.  

Близките на жертвите още търсят справедливост

"Изчезналите" ("desaparecidos" на испански) са погребани на тайни места в немаркирани масови гробове или са хвърляни от самолети - в река Ла Плата или във водите на Атлантическия океан - по време на т.нар. полети на смъртта.

Най-малко 500 новородени бебета са били откраднати от затворници и дадени за отглеждане на семейства на военни, като някои от тях и до днес не знаят истинската си самоличност.

Петдесет години след преврата аржентинците все още се сблъскват с престъпленията на военната диктатура, а много от жертвите и техните близки все още се борят за справедливост.

През 1985 г. високопоставени членове на режима бяха съдени по време на "процеса срещу хунтите", а самият генерал Видела получи доживотна присъда. Но щедри разпоредби за амнистия, приети след падането на режима, както и общото помилване от 1989 г. затрудняват съдебното преследване на поддръжниците на хунтата.

Участвал ли е и едрият бизнес в престъпленията? 

Диктатурата в Аржентина често е наричана "гражданско-военна" заради ключовата роля на бизнес елитите и транснационалните корпорации по време на хунтата. Срещу тях се водят съдебни процеси, но делата се влачат с години и често приключват без осъдителни присъди, казва за ДВ Габриел Перейра от Националния съвет за научни и технически изследвания CONICET.

Перейра води кампания за осветляване на съучастието на корпорациите в нарушенията на човешките права по време на диктатурата. По думите му някои съдии не са склонни да подведат под отговорност свещеници, други цивилни лица или икономически субекти, тъй като "не искат да отворят кутията и да видят кой друг е бил част от държавната машина".

Перейра е един от адвокатите по делото за захарната фабрика "Ла Фронтерита", съдена включително за престъпления срещу човечеството. Има доказателства, че ръководството на компанията е предоставяло на военните информация за работници, които след това са били преследвани, изтезавани или направо ликвидирани. 

Берлинският адвокат и генерален секретар на Европейския център за конституционни и човешки права (ECCHR) Волфганг Калек от 27 години представлява жертвите на режима. Едно от най-известните дела, по които е работил, засяга германския автомобилен производител "Мерцедес-Бенц". Той представлява роднините на синдикалисти, изчезнали от завода на компанията в Буенос Айрес през 1976 и 1977 г. Смята се, че мениджърите на завода са предоставили на военните имената и адресите на най-малко 14 синдикални активисти, всички от които са изчезнали безследно.

"Все още не сме постигнали справедливост, но успяхме да не позволим историята да бъде забравена. За нея се говори, снимат се филми, пишат се книги. Историята не е забравена и няма да изчезне", казва Калек пред ДВ.

На запитване, изпратено от ДВ до "Мерцедес-Бенц",  от компанията посочват, че са наели експерт по международно право да разследва случая отпреди повече от 20 години. "Независимата разследваща комисия не е намерила никакви доказателства в подкрепа на твърдението, че служители на "Мерцедес-Бенц" в Аржентина, изчезнали по време на военната диктатура, са били отвлечени и убити от силите за сигурност по инициатива на компанията", се посочва в отговора. Затова в "Мерцедес-Бенц" смятат за неоснователни обвиненията.

Милей омаловажава жертвите

Краят на военната диктатура в Аржентина настъпва през 1983 г. - след Фолкландската криза, а първите свободни избори след диктатурата се провеждат на 30 октомври 1983 година.

Днес обаче близките на жертвите и активистите, които се борят за повече внимание към историята, се срещат с друг проблем - Хавиер Милей. Още по време на кампанията през 2023 година настоящият президент на Аржентина обяви, че "не са били 30 000". 

През 2024 г. Милей поиска справедливост - не за жертвите на военната диктатура, а за жертвите на левите партизани преди преврата. Той съкрати държавните разходи за неправителствените организации и мемориални обекти, като в същото време ограничи възможността на хората да протестират.

Източник: Deutsche Welle    
Военна диктатура Аржентина Хорхе Рафаел Видела Изчезнали хора Мръсната война Нарушения на човешките права Борба за справедливост Икономическо съучастие Процес срещу хунтите Хавиер Милей
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Орбан обвини Киев за намерените експлозиви в сръбския участък на газопровод

Свят Преди 7 часа

"Украйна от години работи за прекъсване на (руските) газови доставки за Европа", каза унгарският премиер

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Израелският военен началник обеща засилване на ударите срещу "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 7 часа

Това заяви началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Китай и Русия обсъдиха деескалация на конфликта в Близкия изток

Свят Преди 10 часа

Китай и Русия са близки икономически и политически партньори, като отношенията им се задълбочиха още повече след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

,

Гардиън: Унгария избира между досегашния курс и промяна

Свят Преди 10 часа

Унгарците ще гласуват на 12 април на най-значимите избори в Европа тази година

,

Северна Македония намали акцизите на горивата

Свят Преди 11 часа

Решението беше обявено на пресконференция от премиера Християн Мицкоски

.

Десетки мигранти са в неизвестност след корабокрушение в Средиземно море

Свят Преди 11 часа

От началото на 2026 г. най-малко 683 мигранти са загинали или са в неизвестност при опити да прекосят морето

Сбогом на Малдивите и Венеция? Учените посочиха кои легендарни дестинации губим завинаги

Сбогом на Малдивите и Венеция? Учените посочиха кои легендарни дестинации губим завинаги

Любопитно Преди 12 часа

Учени предупреждават, че много легендарни места ще изчезнат завинаги

,

Полицията в Залцбург залови българи крадци на гуми

Свят Преди 12 часа

В петък вечер двамата българи – на 45 и 48 години – отишли с микробус до склад на фирма за продажба на гуми с намерението да влязат вътре с взлом

.

Кралското семейство се събра в Уиндзор за Великден, бившият принц Андрю остана в сянка

Любопитно Преди 12 часа

Крал Чарлз III и принцеса Кейт присъстваха на традиционната литургия в параклиса „Сейнт Джордж“, докато скандалите около по-малкия брат на монарха доведоха до неговото отсъствие

Зеленски: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за израелски енергийни обекти

Зеленски: Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за израелски енергийни обекти

Свят Преди 13 часа

Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на 5 април – поредното от серия украински твърдения, че Москва оказва военна подкрепа на Техеран

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

Свят Преди 13 часа

Американският президент предупреди Иран, че страната ще се превърне в „ад“, ако не отвори Ормузкия проток, и обяви предстоящи удари по цивилни обекти

Атанас Запрянов: Самостоятелната отбрана е непосилна за България

Атанас Запрянов: Самостоятелната отбрана е непосилна за България

България Преди 13 часа

Военният министър подчерта, че сигурността на страната е гарантирана чрез НАТО

Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

Орбан: Откриха експлозиви в Сърбия край газопровод, доставящ газ за Унгария

Свят Преди 14 часа

Унгарският премиер заяви, че президентът на Сърбия Александър Вучич го е информирал в телефонен разговор

Сикрет Сървис разследва стрелба до Белия дом

Сикрет Сървис разследва стрелба до Белия дом

Свят Преди 14 часа

След "обстойно претърсване на парка и околността" не е бил открит заподозрян, се посочва в изявлението

Автобус пламна в движение в центъра на Пловдив

Автобус пламна в движение в центъра на Пловдив

България Преди 15 часа

Причините за инцидента все още се изясняват

Вучич: Открити са взривни вещества край газопровода "Балкански поток"

Вучич: Открити са взривни вещества край газопровода "Балкански поток"

Свят Преди 15 часа

Вучич предупреди за сериозна заплаха за енергийната инфраструктура

Всичко от днес

От мрежата

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg

Как да се грижим за бременна котка

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

След две години пауза: Кралското семейство отново заедно на Великден

Edna.bg

От приятелство до любов като от приказка: Изи от Hell's Kitchen показа мъжа до себе си

Edna.bg

Български национал гледа от пейката как отборът му крачи към титлата на Гърция

Gong.bg

Интер разкъса Рома в специална вечер за Лаутаро Мартинес

Gong.bg

Отново поскъпване на основни хранителни стоки на борсите

Nova.bg

Тръмп даде ултиматум на Иран до вторник вечер да отвори Ормузкия проток

Nova.bg