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Доналд Тръмп: Може да се наложи САЩ да атакуват иранския ядрен обект „Пикакс Маунтин“

Американският президент заяви, че Вашингтон търси начин да не допусне Техеран да се сдобие с атомна бомба, но изключи използването на ядрено оръжие от страна на САЩ

16 октомври 2026, 17:21
Доналд Тръмп: Може да се наложи САЩ да атакуват иранския ядрен обект „Пикакс Маунтин“
Източник: БТА
  • Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да нанесат удар по подземния ирански ядрен обект „Пикакс Маунтин“, за да попречат на Техеран да придобие атомна бомба.
  • Американският президент изключи използването на ядрено оръжие и подчерта, че засега не обмисля изпращането на сухопътни войски в Иран.
  • Тръмп не уточни дали САЩ ще използват свръхмощната конвенционална бомба GBU-43/B срещу ирански обекти.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да се наложи САЩ да нанесат удар по иранския подземен ядрен обект „Пикакс Маунтин“, за да се предотврати възможността Ислямската република да придобие атомна бомба, предаде Ройтерс.

Тръмп каза в излъчено снощи интервю за американската телевизия „Нюзмакс“, че не би използвал ядрено оръжие във войната срещу Иран и добави, че би искал да гарантира, че Техеран никога няма да придобие атомна бомба, „защото, ако я имат, ще я използват“.  

Тръмп с пряка заплаха: САЩ готвят удар по най-тайния ядрен обект на Иран

„Ядреното им съоръжение е заровено под милиони тонове планински масив. Сега обръщаме внимание на „Пикакс Маунтин“. Може да се наложи да отидем там. Ще опитаме да се справим с него. Бързо ще го извадим от играта“, продължи Тръмп.

„Пикакс Маунтин“ е укрепен обект, разположен дълбоко под земята, близо до един от основните ядрени обекти на Техеран.

Тръмп: Няма как Иран да притежава атомна бомба

Американският лидер посочи, че не е нужно да се използва атомна бомба срещу Иран. „Не бих използвал… Не се налага“, каза Тръмп. Той отново подчерта, че не обмисля възможността за изпращането на американски сухопътни сили в Иран.

Тръмп не поясни дали ще разреши  използването на бомбата Джи Би Ю-43/Би (GBU-43/B), известна като „майката на всички бомби“ срещу иранска енергийна инфраструктура и ядрени обекти.

Източник: БТА, Николай Велев    
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