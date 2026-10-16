Доналд Тръмп: Може да се наложи САЩ да атакуват иранския ядрен обект „Пикакс Маунтин“

Доналд Тръмп заяви, че САЩ може да нанесат удар по подземния ирански ядрен обект „Пикакс Маунтин“, за да попречат на Техеран да придобие атомна бомба.

Американският президент изключи използването на ядрено оръжие и подчерта, че засега не обмисля изпращането на сухопътни войски в Иран.

Тръмп не уточни дали САЩ ще използват свръхмощната конвенционална бомба GBU-43/B срещу ирански обекти.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да се наложи САЩ да нанесат удар по иранския подземен ядрен обект „Пикакс Маунтин“, за да се предотврати възможността Ислямската република да придобие атомна бомба, предаде Ройтерс.

Тръмп каза в излъчено снощи интервю за американската телевизия „Нюзмакс“, че не би използвал ядрено оръжие във войната срещу Иран и добави, че би искал да гарантира, че Техеран никога няма да придобие атомна бомба, „защото, ако я имат, ще я използват“.

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„Ядреното им съоръжение е заровено под милиони тонове планински масив. Сега обръщаме внимание на „Пикакс Маунтин“. Може да се наложи да отидем там. Ще опитаме да се справим с него. Бързо ще го извадим от играта“, продължи Тръмп.

„Пикакс Маунтин“ е укрепен обект, разположен дълбоко под земята, близо до един от основните ядрени обекти на Техеран.

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Американският лидер посочи, че не е нужно да се използва атомна бомба срещу Иран. „Не бих използвал… Не се налага“, каза Тръмп. Той отново подчерта, че не обмисля възможността за изпращането на американски сухопътни сили в Иран.

Тръмп не поясни дали ще разреши използването на бомбата Джи Би Ю-43/Би (GBU-43/B), известна като „майката на всички бомби“ срещу иранска енергийна инфраструктура и ядрени обекти.