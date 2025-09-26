Силно земетресение удари Орегон

С илно земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер удари край бреговете на Орегон, САЩ съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), цитирана от Newsweek.

Земетресението е станало на 228,5 километра западно от град Бандън на малка дълбочина от едва 9,6 километра, според USGS.

Не е издавана тревога за цунами и няма незабавни доклади за нанесени щети на сушата.

Орегон се намира близо до разлома Сан Андреас и някои учени предупреждават, че Тихоокеанският северозапад е застрашен от силно земетресение.

Западното крайбрежие също е уязвимо от цунами, предизвикани от големи земетресения около Тихоокеанския огнен пръстен.