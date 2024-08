Море, пясък и високи такси: Италианци на протест за безплатни плажове

"Повечето италианци не знаят, че имат право да ходят на плажа безплатно", казва Мануела Салви, поставяйки чадъра си в пясъка на частен плажен клуб в Гаета, малък крайбрежен град в Централна Италия.

"Те са свикнали да плащат, за да отидат на морето. И ако не направим така, че гласът ни да бъде чут, институциите ще си помислят, че сме добре с това.", казва тя.

Зад нея още 30 души се готвят да направят същото. Всички те са членове на Mare Libero (Свободно море), асоциацията, която от 2019 г. излиза на плажовете и протестира в опит да си върнат плажната ивица, разказва The Guardian. Те искат да направят италианските плажове свободни за достъп или поне разпределени на плажни оператори чрез прозрачна тръжна процедура.

Европейската комисия отдавна критикува италианската система за подновяване на концесиите за плажове, при която държавните лицензи автоматично се предават чрез семейства на плажни оператори, които ги използват, за да управляват плажни клубове само за членове или да таксуват шезлонги и чадъри. Тази система на "запазване в семейството" е незаконна, според законодателството на ЕС, което гласи, че дългогодишните концесионери на плажове трябва да се конкурират с нови оператори.

През април върховният съд на страната постанови, че автоматичното подновяване на концесиите за плажове в Италия е невалидно, а процедурата за обществена поръчка за концесии за плажове, която обхваща почти половината от приблизително 7900 км брегова линия на страната, ще се проведе през следващата година. Тези, които управляват концесиите, са толкова разгневени, че планират да стачкуват тази седмица.

Засега обаче бреговата линия на Италия остава облицована с дълги частни плажове, претъпкани с хора.

