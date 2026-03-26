Пожар в София, открито е овъглено тяло

П ожар горя в апартамент в кв. "Бъкстон" в София, съобщиха от Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН).

Пожар в София отне живота на възрастен мъж

На мястото на инцидента е намерено овъглено тяло. Предполага се, че е на възрастна жена, съобщиха пред БТА от Центъра за спешна медицинска помощ и добавиха, че няма други пострадали или обгазени.

Сигналът за пожара е получен в 15:52 часа. На мястото са изпратени три пожарни автомобила и един медицински автомобил.

Пожар в София: Жена загина, спасиха две деца

Пожарът е потушен, допълниха от СДПБЗН.