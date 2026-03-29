Пожар в нощен клуб в Германия, 750 души евакуирани

С тотици хора бяха евакуирани от нощен клуб в югозападна Германия, след като избухна пожар, съобщи полицията.
Инцидентът е станал около 3:45 часа местно време в град Кел, разположен близо до границата с Франция.
Огънят бързо се е разпространил и е обхванал цялата сграда, уточняват от полицията.
"Le feu a détruit le bâtiment entièrement": incendie dans une discothèque allemande près de Strasbourg, 750 personnes évacuéeshttps://t.co/M2RWMW9aGp pic.twitter.com/JmBaycKvGf— BFM Alsace (@BFM_Alsace) March 29, 2026
По време на пожара в клуба са се намирали около 750 души, които са успели да се евакуират самостоятелно. Трима души са получили медицинска помощ от екипите на спешните служби.
Снимки, публикувани в германски медии, показват силни пламъци, обхванали покрива на заведението, разположено в индустриалната зона на града.
Започнато е разследване за изясняване на причините за пожара, които засега остават неизвестни.