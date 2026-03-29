Свят

Пожар в нощен клуб в Германия, 750 души евакуирани

Трима души са получили медицинска помощ от екипите на спешните служби

29 март 2026, 16:20
Източник: IStock

С тотици хора бяха евакуирани от нощен клуб в югозападна Германия, след като избухна пожар, съобщи полицията.

Инцидентът е станал около 3:45 часа местно време в град Кел, разположен близо до границата с Франция.

Огънят бързо се е разпространил и е обхванал цялата сграда, уточняват от полицията.

По време на пожара в клуба са се намирали около 750 души, които са успели да се евакуират самостоятелно. Трима души са получили медицинска помощ от екипите на спешните служби.

Снимки, публикувани в германски медии, показват силни пламъци, обхванали покрива на заведението, разположено в индустриалната зона на града.

Започнато е разследване за изясняване на причините за пожара, които засега остават неизвестни.

Източник: БГНЕС    
пожар нощен клуб евакуация Кел Германия граница с Франция
