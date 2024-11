Министър страда от "най-странната" фобия в света

И зненадващата фобия на шведския министър на равенството между половете, Паулина Брандберг се превърна в онлайн сензация след изтекли имейли със специални инструкции от нейния екип, публикувани от таблоида Expressen.

Служителите на министърката изискват всички помещения, в които тя ще пребивава, да бъдат напълно освободени от всякакви следи от банани преди нейни срещи или посещения.

Sweden’s Gender Equality Minister, Paulina Brandberg, has banned bananas from government facilities due to a severe phobia.



