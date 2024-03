Лют пипер, метални вериги и белезници: Психотерапевт и майка изтезавали две деца в "паник стая"

В ъже, белезници и купа с паста от кайенски пипер били сред способите за изтезания, които полицията разкрила в дома на психотерапевта Джоди Хилдебранд това лято.

Видеозаписи и снимки от местопрестъплението — наскоро публикувани от прокурорите на Юта и получени — били ключово доказателство в подкрепа на историята, която 12-годишният син на Руби разказа на полицията, след като избягал от дома си в Айвинс, Юта, миналия 30 август.

Голяма част от тези доказателства са открити в стая, която властите наричат в съдебните документи “паник стая“.

Руби – майка на шест деца – и нейният семеен терапевт, Джоди Хилдебранд, се признали за виновни по четири обвинения за насилие над деца през декември. Те ще прекарат между четири и 30 години зад решетките въз основа на присъдите.

По-рано тази августовска сутрин синът на Руби, посочен като Р.Ф. в съдебните документи, се измъкнал през прозореца от дома на Хилдебранд и звънял от врата на врата, търсейки помощ от съседи.

На третата врата един мъж отворил и приютил момчето.

Мъжът, който описва момчето като “измършавяло“, го настанява на предната веранда, а веднага след това мъжът се обадил на 911, а жена му дала на детето бутилка с вода и банан.

Месеци наред Руби и Хилдебранд принуждавали най-малките деца на жената да работят на знойна горещина в продължение на часове с малко храна и вода, предава People.

Жените също редовно се опитвали да индоктринират сина на Руби „и да го убедят, че е зъл и обладан“. Това се посочва в споразумението за признаване на вината, което добавя, че той е бил накаран да вярва, че изтезанията, които е изтърпял, представляват “актове на любов“ и че „наказанията са необходими за покаяние“.

Когато детето се опитало да избяга през юли, майка му казва, че е вързала ръцете и краката му с два комплекта белезници.

След като избягало, детето съобщило в полицията, че не е виждало по-малката си сестра от месец.

Претърсването на дома на Хилдебранд по-късно същия ден открило 9-годишното дете - изтощено с обръсната глава - свлечено с кръстосани крака в килера.

