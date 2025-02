Микаела Шифрин се отказва от световното по ски заради стресово разстройство

М икаела Шифрин заявява, че се бори с посттравматично стресово разстройство след падането си през ноември и няма да защитава златния си медал в гигантския слалом на световното първенство по ски алпийски дисциплини. Американската носителка на рекордните 99 победи за Световната купа получи дълбока прободна рана, когато падна по време на състезанието по гигантски слалом на 30 ноември в Килингтън, Върмонт, причинявайки тежка травма.

„В момента работя върху някои психически препятствия, за да се върна към GS старта с интензивността, необходима за състезанията. Честно казано, наистина не очаквах да изпитам толкова много от този вид психическа/психологическа борба в GS от контузията ми в Килингтън“, заяви Шифрин в Instagram в понеделник.

„Опитах се да се гмурна в предизвикателството, надявайки се да се справя с него до Световното. Смятах, че страстта и желанието ми да се състезавам ще надделеят над психическите бариери. Може би това ще се случи с течение на времето, но все още не съм там. Да се примиря с това колко много се страхувам да правя състезание, което толкова много обичах само преди 2 месеца, е съкрушително за душата ми“, добави Шифрин.

Гигантският слалом при жените е насрочен за четвъртък.

Шифрин се завърна в игра миналия месец, когато се класира на 10-о място в слалома в Куршевел, Франция, и все още планира да се състезава в слалома - най-доброто ѝ състезание - на световното в събота. Макар да се отказва от гигантския слалом, Шифрин е решила да участва в новото отборно комбинирано състезание на световното във вторник и ще се състезава в двойка с прясно коронованата златна медалистка в спускането Бризи Джонсън.

Комбинираното състезание се състои в това, че един състезател се състезава в спускане, а друг в слалом, като двете им времена се сумират, за да се определят крайните резултати.

'I’m mentally blocked in being able to get to the next level of pace and speed ... And that kind of mental, psychological-like PTSD-esque struggle is more than I anticipated.'



Comments shared with @AP by @MikaelaShiffrin about her challenges after crashhttps://t.co/o9q7l4xwd9