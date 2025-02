Мицотакис проведе телефонен разговор със Зеленски

Г ръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис е провел днес телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, съобщи АНА-МПА.

По време на разговора двамата са обсъдили последните развития, а Мицотакис е повторил, че от Украйна зависи да реши коя е приемливата за нея рамка за постигане на мир и че нищо не може да бъде решено за Украйна без Украйна.

PM #Mitsotakis speaks on the phone with Ukrainian President #Zelenskyhttps://t.co/nf58OmkuNn pic.twitter.com/HWMcxjta09