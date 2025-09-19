Свят

MI6 стартира нова кампания за вербуване на шпиони - включително руснаци

Министърът на външните работи Ивет Купър заяви: „С променящия се свят и нарастващите заплахи, пред които сме изправени, трябва да гарантираме, че Обединеното кралство винаги е една крачка пред нашите противници“

19 септември 2025, 12:19
MI6 стартира нова кампания за вербуване на шпиони - включително руснаци
MI6 стартира нов портал в тъмната мрежа, чрез който ще вербува шпиони за Обединеното кралство.

Сигурната платформа за съобщения Silent Courier има за цел да засили националната сигурност, като улесни разузнавателната служба да вербува потенциални агенти в Русия и по целия свят, съобщи британското външно министерство.

Министърът на външните работи Ивет Купър заяви: „С променящия се свят и нарастващите заплахи, пред които сме изправени, трябва да гарантираме, че Обединеното кралство винаги е една крачка пред нашите противници.“

Silent Courier е достъпен от петък и осигурява сигурен канал за предоставяне на чувствителна информация на Обединеното кралство, свързана с тероризъм или враждебна разузнавателна дейност.

Инструкции за използване на портала – включително препоръки за използване на надеждни VPN услуги и устройства, които не са свързани с конкретни потребители – ще бъдат публикувани в проверения YouTube канал на MI6.

Сър Ричард Мур, напускащият директор на MI6, ще представи Silent Courier и ще потвърди подробностите за портала по време на реч в Истанбул в петък.

Г-н Мур, който преди това призова руснаците да шпионират за Великобритания, се очаква да заяви: „Днес призоваваме всички, които разполагат с чувствителна информация относно глобалната нестабилност, международния тероризъм или разузнавателна дейност на враждебни държави, да се свържат с MI6 сигурно онлайн. Нашата виртуална врата е отворена за вас.“

Агенцията за разузнаване на САЩ (CIA) предприе подобен подход през 2023 г., публикувайки видеа в социалните мрежи с цел да привлече потенциални руски шпиони.

MI6, официално известна като Служба за външно разузнаване (СВР), е външното разузнаване на Обединеното кралство, чиято основна отговорност е събирането на информация в чужбина за защита на британската национална сигурност. Основана през 1909 г. като Чуждестранна секция на Бюрото за тайни служби, нейното съществуване е официално признато едва през 1994 г. Заедно с MI5 (Службата за сигурност) и GCHQ (Центъра за правителствени комуникации), тя формира основна част от разузнавателната общност на Обединеното кралство. Исторически, ръководителят на MI6 е известен неофициално като "C" – традиция, произлизаща от първия ѝ началник, капитан Мансфийлд Къминг, който подписвал документи само с инициала си със зелено мастило. Тази практика се запазва и до днес. До средата на 90-те години на миналия век MI6 действа в дълбока секретност, но оттогава възприе по-публичен профил, включително стартирането на уебсайт през 2005 г. Този ход цели да разясни дейността ѝ, да противодейства на спекулациите и да привлече по-широк кръг кандидати извън традиционните випускници от Оксфорд или Кеймбридж, включително специалисти по технологии, киберсигурност, човешки ресурси и мениджмънт. Основната мисия на MI6 е да предоставя на британското правителство външно разузнаване, особено по отношение на заплахи за националната сигурност. Ключовите ѝ приоритети включват противодействие на тероризма, ограничаване на дейността на враждебни държави и справяне с глобални предизвикателства като разпространението на оръжия за масово унищожение и кибервойната. Агенцията набира и управлява човешки разузнавателни източници в чужбина, често работейки в тясно сътрудничество с международни партньори като Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ. Директорът на MI6 докладва на външния министър и е член на Обединения комитет по разузнаване. MI6 оперира съгласно Закона за разузнавателните служби от 1994 г., който предоставя правна рамка за нейните операции. Противно на популярните художествени изобразявания, правомощието за разрешаване на смъртоносна сила, често наричано „лиценз за убийство“, се дава от външния министър при строги условия, а не единствено от директора. През 2025 г. Блез Метревели бе назначена за първата жена директор, което ознаменува нова глава за агенцията в справянето с развиващи се заплахи от сили като Русия, Китай, Иран и Северна Корея, както и от недържавни актьори. Агенцията непрекъснато инвестира в напреднали цифрови и космически методи за събиране на разузнавателна информация, за да остане напред в сложния глобален пейзаж. Един от известните случаи, свързани със службата, е мистериозната смърт на Гарет Уилямс, служител на МИ6, открит при необичайни обстоятелства през 2010 г., която породи продължителни дебати относно обстоятелствата на кончината му.

