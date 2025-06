Коя е Блез Метревели - първата жена ръководител на MI6

З а първи път в 116-годишното си съществуване, британската Служба за външно разузнаване (MI6) ще бъде ръководена от жена. Блез Метревели, която се присъединява към MI6 през 1999 г., ще стане 18-ият директор на агенцията и ще поеме поста от сър Ричард Мур по-късно тази година, предаде ВВС.

В момента Метревели отговаря за технологиите и иновациите в MI6. Тя заяви, че е "горда и поласкана" от възможността да поеме ръководството на една от най-важните разузнавателни институции в света. Премиерът сър Кийр Стармър определи назначението като "историческо" и подчерта, че работата на разузнавателните служби никога не е била по-ключова за сигурността на страната.

MI6: Мисия и предизвикателства

Основната задача на MI6 е събирането на разузнавателна информация в чужбина с цел опазване на сигурността на Обединеното кралство. Сред приоритетите на агенцията са противодействие на тероризма, ограничаване на дейността на враждебни държави и засилване на киберсигурността.

Директорът на MI6, традиционно наричан "C", е единственият публично известен член на службата, символ на анонимността и дискретността, които са в основата на работата на организацията.

Профил на Блез Метревели

47-годишната Метревели в момента заема позицията Генерален директор "Q" – ръководител на отдела за ключови технологии и иновации. Тя носи отговорност за запазване на анонимността на тайните агенти и разработването на нови методи за противодействие на съвременни заплахи, включително биометричния контрол, активно използван от Китай.

„MI6 играе ключова роля заедно с MI5 и GCHQ в опазването на безопасността на британските граждани и защитата на интересите на Обединеното кралство по света“, посочи тя. „Очаквам с нетърпение да продължа тази кауза заедно с храбрите екипи на MI6 и нашите международни партньори.“

Метревели е завършила антропология в Кеймбридж, заемала е директорски позиции в MI5 – агенцията за вътрешна сигурност, и има богат професионален опит от работа в Близкия изток и Европа.

През 2024 г. тя получи званието Companion of the Order of St Michael and St George (CMG) в списъка с отличия за заслуги към британската външна политика.

Заплахите пред службата и ролята на "C"

В интервю за Telegraph през 2021 г., когато все още е работила в MI5 и е използвала псевдонима "Директор Кю", Метревели подчертава, че заплахите пред националната сигурност на Великобритания са „съществено променени“. Основните предизвикателства са опазването на държавните тайни, гарантирането на сигурността на служителите, противодействие на посегателства върху икономиката, чувствителните технологии и критичната информация.

Тя допълни, че „дейността на руската държава, а не самата Русия, продължава да представлява заплаха“ и че бързият възход на Китай води до „невероятни възможности и сериозни рискове за Обединеното кралство“.

Ръководителят на MI6 официално докладва на външния министър и е член на Съвместния разузнавателен комитет заедно с ръководителите на други служби и висши държавни служители. Отговорностите му включват анализ на разузнавателните доклади, оценка на актуалните заплахи и предоставяне на съвети на министър-председателя.

Интересен факт е, че прозвището "C" не идва от думата „chief“ (началник), а от капитан Мансфийлд Къминг – първият ръководител на предшественикa на MI6, който винаги подписвал документите си само с инициала си и със зелено мастило – традиция, запазена и до днес.

Разрешения и ограничения на MI6

Често се смята, че "C" има правомощия да дава „лиценз за убийство“. Всъщност, подобно разрешение може да даде само външният министър съгласно Закона за разузнавателните служби от 1994 г., след стриктна процедура и само при изключителни обстоятелства.

Днешните заплахи и бъдещето на MI6

MI6 се изправя пред безпрецедентни предизвикателства, идващи предимно от Русия, Китай, Иран и Северна Корея, които все по-тясно си сътрудничат, за да подкопават интересите на Великобритания и Запада.

Агенцията трябва да възлага на своите агенти задачи по набиране на ключова информация от враговете – не само от държавни актьори, но и от мрежи като Ал Кайда. В ерата на дигиталните технологии MI6 инвестира интензивно в развитие, за да остане крачка напред в глобалната надпревара за разузнавателна информация, която вече се събира не само на терен, но и онлайн и от космоса.

Миналия септември напускащият директор сър Ричард Мур и тогавашният директор на ЦРУ Уилям Бърнс предупредиха, че светът е изправен пред заплахи, невиждани от времето на Студената война. В съвместна статия за Financial Times те подчертаха стратегическото партньорство между MI6 и ЦРУ в борбата срещу руските разузнавателни кампании и опасностите, свързани с възхода на Китай, както и необходимостта от сдържаност и деескалация в Близкия изток.

Сър Ричард, който ще се оттегли през есента след пет години на поста, сподели, че е „абсолютно възхитен“ от историческото назначение. „Блез е един от най-ярките ни технологични мислители и утвърден лидер. Щастлив съм, че тя ще бъде първата жена начело на MI6,“ казва той.

Външният министър Дейвид Лами, на когото Метревели ще докладва, определи избора й като „идеален“ и изрази увереност, че под нейно ръководство MI6 ще отговори успешно на предизвикателствата на глобалната несигурност и новите заплахи.

„Изказвам благодарност на сър Ричард Мур за отдадеността и лидерството му. За мен беше чест да работя с него за повишаването на националната ни сигурност и защитата на обществото“, добави Лами.

Сър Кийр Стармър също благодари на сър Ричард за посветения труд и изрази увереност, че Блез Метревели ще осигури необходимото лидерство за защитата на страната и нейното население.