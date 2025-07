Мениджърката на Кейтлин Дженър загина при тежък инцидент с ATV

С офия Хътчинс - близка приятелка и мениджърка на Кейтлин Дженър - е загинала при инцидент с ATV, потвърждава изданието PEOPLE. Тя беше на 29 години.

Новината беше съобщена първо от TMZ, като медията се позова на източници от правоохранителните органи и семейството на Хътчинс. PEOPLE се е свързало с шерифския офис на окръг Лос Анджелис, както и със 75-годишната Дженър, за коментар.

По данни на изданието, трагедията се е случила в сряда сутринта, 2 юли, в Малибу, Калифорния. Хътчинс е управлявала ATV по път в близост до дома на Дженър, когато се е блъснала в задната броня на движещо се превозно средство с двама пътници. Вследствие на удара ATV-то е излязло извън пътя, прехвърлило се е през банкета и е паднало в 106-метрово дере.

Двамата пътници в другото превозно средство са невредими, съобщава TMZ.

Хътчинс беше главен изпълнителен директор и директор на фондация „Кейтлин Дженър“. Двете се запознават през 2015 г., когато Дженър обявява публично своя транс преход. Оттогава между тях се изгражда силна връзка, като Хътчинс неведнъж е изразявала признателност за подкрепата и вдъхновението, които получава от Дженър.

Caitlyn Jenner’s friend and manager Sophia Hutchins dead at 29 in Malibu ATV accident https://t.co/Lffd3SXydE pic.twitter.com/3jQPWhq3Ko