Медведев: Това е новата реалност, с която всички наши опоненти ще трябва да се съобразяват

Б ившият руски президент Дмитрий Медведев обвини страните от НАТО за отказа от мораториума върху ядрените ракети с малък и среден обсег и заяви, че Москва ще предприеме по-нататъшни стъпки в отговор, предаде Ройтерс.

Медведев, който участва в размяна на остри фрази в социалните медии с президента на САЩ Доналд Тръмп, направи своите коментари, след като руското външно министерство заяви, че Москва вече не се счита за обвързана с мораториума върху разполагането на ядрени ракети с малък и среден обсег.

"Изявлението на руското външно министерство относно оттеглянето от мораториума върху разполагането на ракети със среден и малък обсег е резултат от антируската политика на страните от НАТО", написа Медведев на английски език в X.

"Това е новата реалност, с която всички наши опоненти ще трябва да се съобразяват. Очаквайте по-нататъшни стъпки"

The Russian Foreign Ministry's statement on the withdrawal of the moratorium on the deployment of medium- and short-range missiles is the result of NATO countries’ anti-Russian policy.

This is a new reality all our opponents will have to reckon with. Expect further steps.