Медведев: Мерц лъже като Гьобелс

З аместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви днес в публикация в X, че бъдещият германски канцлер Фридрих Мерц лъже като бившия министър на нацистката пропаганда Йозеф Гьобелс, когато обвинява Русия, че води война срещу Европа, предава "Фокус".

"Бъдещият канцлер Мерц обвинява Русия, че води война в Европа и е насочена към Германия с палежи, поръчкови убийства, вандализъм и дезинформация. Той дори не е бил на власт и ден, но вече лъже като Гьобелс“, написа Медведев.

Той подчерта, че точно такава агресивна война нацистка Германия е водила срещу Русия в периода от 1941 до 1945 година.

Future Chancellor Merz accuses Russia of waging war in Europe and targeting Germany with arson, contract killings & disinformation. You're not in power yet but already lying like Goebbels. Nazi Germany attacked us like this from 1941-1945. We know how it ended. Bad start, Fritz!