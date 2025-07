Първото лечение на малария за бебета е одобрено за употреба

П ървото лечение за малария, подходящо за бебета и много малки деца, е одобрено за употреба, съобщи BBC.

Очаква се да бъде пуснат в употреба в африканските страни до няколко седмици.

Досега няма одобрени лекарства против малария, специално предназначени за бебета.

Вместо това те са лекувани с версии, формулирани за по-големи деца, което представлява риск от предозиране.

Половин милион смъртни случаи през 2023 г.

През 2023 г. - годината, за която са налични най-актуалните данни - маларията е била свързана с около 597 000 смъртни случая.

Почти всички смъртни случаи са в Африка, а около три четвърти от тях са деца под петгодишна възраст.

Лечение на малария за деца съществува, но досега не е имало такова, специално предназначено за най-малките бебета и малки деца, които тежат по-малко от 4,5 кг или около 10 фунта.

Вместо това те са лекувани с лекарства, предназначени за по-големи деца.

Но това крие рискове, тъй като дозите за тези по-големи деца може да не са безопасни за бебета, чиито чернодробни функции все още се развиват и чиито тела преработват лекарствата по различен начин.

The first malaria treatment designed specifically for babies and very young children has been approved for use, closing a long-standing treatment gap.



READ: https://t.co/iUITuzoVho pic.twitter.com/TW0vJlJGme