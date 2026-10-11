Лошото време в Италия нанесе сериозни щети в Сицилия, Пулия и Бари

Б ури и проливни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища на редица места в Южна Италия, предаде АНСА.

Критична е ситуацията на остров Липари, където реки излязоха от коритата си и десетки къщи бяха наводнени.

Nubifragio a Bari, allagata la cripta di San Nicola: volontari al lavoro con secchi e stracci https://t.co/Qgd2eisZui — La Stampa (@LaStampa) October 11, 2026

На остров Сицилия в района на Трапани, където в петък премина двойно торнадо, около десетина семейства все още са без покрив над главите си.

Проливните дъждове предизвикаха наводнения и в Пулия. В Бари се наводни криптата на базиликата „Сан Никола“ и в момента се оценяват щетите.

Сложна е метеорологичната обстановка и в Кампания, и Калабрия, както и в южните части на столичната област Лацио.