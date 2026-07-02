Любов на 442 метра височина: След предложението за брак на върха на „Емпайър Стейт“ последва арест

Д вама любители на екстремните изпълнения успяха да заобиколят охраната и да се изкачат до върха на антената на небостъргача „Емпайър Стейт Билдинг“ в Ню Йорк, където разгънаха транспарант на височина около 442 метра над града. По време на опасната акция мъжът е предложил брак на жената, преди да бъдат задържани от полицията.

Безпрецедентното нарушение на сигурността на една от най-емблематичните сгради в Ню Йорк е станало около обяд.

По данни на правоохранителните органи задържаните са 33-годишната Анджела Николау и 32-годишният Иван Кузнецов, известен в социалните мрежи като Иван Бееркус. Те са арестувани без съпротива и срещу тях са повдигнати множество обвинения, докато разследването продължава.

Източник: БГНЕС

Следователите все още установяват как двойката е проникнала в ограничена зона, недостъпна за посетители.

Двама служители от специалното звено за извънредни ситуации на полицията са изкачили четири стълби, за да достигнат до двойката на върха на антената, след което безопасно са ги свалили и задържали.

Daredevil climbers apparently get engaged after scaling needle of Empire State Buildinghttps://t.co/CQPxfVsvnh — Smashthis (@smashthis1) July 2, 2026

На кадри от полицейска камера, заснети високо над града, се чува как служител казва: „Останете там, където сте.“

„Как сте? Не можете да бъдете тук“, обръща се полицаят към жената.

„Добре съм“, отговаря тя.

Бившият заместник-директор на Федералното бюро за разследване (ФБР) Андрю Маккейб коментира пред Си Ен Ен, че подобна акция поставя властите и собствениците на сградата в изключително трудна ситуация.

„Те трябва да направят всичко възможно тези хора да бъдат подведени под отговорност по всички приложими обвинения, защото не могат да си позволят други да решат да повторят подобно нещо“, заяви той.

Angela Nikolau, the woman who got engaged today after illegally climbing to the top of the Empire State Building, shows off her engagement ring. pic.twitter.com/459cIwPc2k — Pop Base (@PopBase) July 1, 2026

Двамата, които живеят в щата Ню Джърси, са обвинени в незаконно проникване с цел извършване на престъпление, безразсъдно застрашаване на живота, умишлено повреждане на имущество, неправомерна намеса в съоръжения и незаконно навлизане в чужда собственост, съобщиха от нюйоркската полиция.

Анджела Николау публикува в профила си в „Инстаграм“ снимки и видеоклипове от акцията, включително кадър с годежния си пръстен на фона на Ню Йорк. Профилът ѝ съдържа десетки публикации, показващи нея и Иван Кузнецов на върховете на небостъргачи и други високи конструкции по света.

Най-горе в профила ѝ е закачена публикация, рекламираща документалния филм на „Нетфликс“ от 2024 г. „Skywalkers: A Love Story“, който разказва историята на двойката.

По време на престоя си на върха те разгънаха транспарант с надпис: „Когато силата на любовта победи любовта към властта, светът ще познае мира.“

„Последното, което хората, отговорни за „Емпайър Стейт Билдинг“, искат, е това място да се превърне в мишена за подобни акции, защото в крайна сметка те могат да завършат с трагедия. Опасността и безразсъдството тук са очевидни“, подчерта Маккейб.

They climbed the Empire State Building to show a love banner and then proposed marriage https://t.co/Gn119Ck2gR — PhillyTechGuy USA will be restored! (@PhillyTechGuy) July 1, 2026

Запис от комуникацията между пилот на полицейски хеликоптер и диспечер от летище „Ла Гуардия“ също улови случващото се.

„Какво става там?“, пита диспечерът.

„Двама гении се изкачиха на върха на антената на „Емпайър Стейт Билдинг“, отговаря пилотът.

„Това е невероятно.“

„Развяваха знаме, а той току-що ѝ предложи брак“, допълва полицейският служител.

Все още не е ясно как двамата са успели да достигнат до самия връх на 443-метровия небостъргач.

Антената на „Емпайър Стейт Билдинг“ излъчва сигналите на почти всички местни телевизионни и радиостанции в Ню Йорк.

През годините известни небостъргачи в Ню Йорк многократно са ставали обект на подобни рисковани акции въпреки строгите мерки за сигурност. Сред най-известните примери са изкачванията на френския катерач Ален Робер, известен като „Спайдърмен“, както и прочутото преминаване по въже между кулите на Световния търговски център от Филип Пети през 1974 г., завършило с ареста му.

Влюбени се качиха на върха на Емпайър Стейт Билдинг и развяха транспарант за мир

Повече за „Емпайър Стейт Билдинг“

„Емпайър Стейт Билдинг“ е 102-етажен небостъргач в стил ар деко, разположен в Мидтаун Манхатън, Ню Йорк, на Пето авеню между 33-та и 34-та улица. Името му произлиза от прозвището на щата Ню Йорк – „Имперският щат“. В продължение на почти 40 години, от завършването му през 1931 г. до построяването на Северната кула на Световния търговски център през 1970 г., той е най-високата сграда в света. Днес „Емпайър Стейт Билдинг“ е един от най-разпознаваемите символи на Ню Йорк и Съединените щати, както и важна туристическа атракция.Проектиран от архитектурната фирма „Шрив, Лам и Хармън“, небостъргачът е построен за рекордно кратко време – само една година и 45 дни. Строителството започва през 1930 г., в разгара на „надпреварата към небето“ в Ню Йорк, и сградата е официално открита на 1 май 1931 г. Поради Голямата депресия обаче голяма част от офис площите остават незаети в продължение на години, което носи на сградата прякора „Импти (празен) Стейт Билдинг“. Първоначалният план за характерния шпил на върха е бил той да служи като мачта за акостиране на дирижабли, но идеята се оказва твърде опасна и непрактична.

Архитектурата на сградата е емблематичен пример за стила ар деко, отличаващ се със своята стъпаловидна форма, която позволява на повече слънчева светлина да достига до улицата. Фасадата е облицована с индиански варовик и гранит, а интериорът, особено триетажното фоайе, е богато украсен с мрамор и стенописи. Сградата разполага с две наблюдателни площадки – на 86-ия и 102-рия етаж, които предлагат панорамна гледка към града и привличат милиони посетители годишно. Системата за осветление в горната част на сградата е известна с това, че променя цветовете си в чест на различни празници, събития и организации.

„Емпайър Стейт Билдинг“ има огромно културно значение. Той е увековечен в множество филми, като най-известната му поява е във филма „Кинг Конг“ от 1933 г. През 1986 г. е обявен за Национална историческа забележителност, а Американското дружество на строителните инженери го определя като едно от Седемте чудеса на модерния свят. Структурната му здравина е доказана през 1945 г., когато бомбардировач B-25 се разбива в 79-ия етаж поради гъста мъгла, но сградата остава стабилна. И до днес небостъргачът остава неразделна част от силуета на Ню Йорк и символ на човешките амбиции и инженерни постижения.