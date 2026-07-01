Влюбени се качиха на върха на Емпайър Стейт Билдинг и развяха транспарант за мир

Д вама души се качиха на върха на кулата Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк в сряда следобед и развяха транспарант с послание за мир.
Двамата са задържани, според полицейското управление на Ню Йорк, предава Си Ен Ен.
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Лицата, които са били маскирани, изглежда са се сгодили. Полицейски служители са се изкачили на кулата и са се срещнали с двамата малко преди 13:00 часа.
Двойката е разгънала транспарант с надпис: „Когато силата на любовта победи любовта към силата, светът ще познае мира“.
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Не е ясно как двойката е успяла да достигне самия връх на 426-метровата забележителност.
Антената на върха на Емпайър Стейт Билдинг предава сигнали за почти всички местни телевизионни и радиостанции в Ню Йорк.
BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."— Fox News (@FoxNews) July 1, 2026
As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK