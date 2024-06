Гигантски надуваем дракон върху "Емпайър Стейт Билдинг" ужаси нюйоркчани (ВИДЕО)

П реди броени часове премиерата на втория сезон на хитовия фентъзи сериал "Къщата на дракона" стана факт, но рекламната кампания на сагата в Ню Йорк определено не се прие с възторжените реакции, които създателите й очакваха.

Специално, за да отбележат завръщането на шоуто, от HBO се погрижиха върху "Емпайър Стейт Билдинг" да се появи гигантски надуваем дракон в "скромните" размери от 270 фута (около 82 метра).

Играчката имитира един от основните персонажи в сериала - Вхагар и нейни кадри бяха публикувани в акаунта му в социалната мрежа X в акаунта, като към него имаше и надпис "Кралицата на всички дракони. Дълго време да царува".

Queen of all Dragons. Long may she reign. #TeamGreen #RaiseYourBanners #HOTD premieres tonight on @StreamOnMax . pic.twitter.com/EMTFLN6I0a

За съжаление на продуцентите обаче, отзивите от идеята или по-скоро реализацията съвсем не бяха тези, на които се надяваха. "Е, това са наистина зле похарчени пари", иронизира един от потребителите, докато друг пита "Само аз ли съм или и друг изпитва трудности да разбере какво точно трябва да е това". Сред най-саркастичните коментари обаче е "Представете си, че сте в Ню Йорк веднъж в живота си и това е сега. Подобни фигури висят из много известни сгради в града, а вие искате да им направите снимка, за да я покажете на внуците си. Трудно, нали?".

От HBO обаче нехаят по въпроса, като дори обявиха, че надуваемият дракон е специално създаден така, че да прилепне перфектно към мачтата на небостъргача. В допълнение, емблематичната сграда ще бъде осветявана в зелено на всеки час (в цвета, в който е и екранният Вхагар).

The Queen of the Dragons has arrived.



Claim your spot on the Iron Throne here: https://t.co/0rt7EE0QjX@HouseofDragon pic.twitter.com/bcGdo6StuT