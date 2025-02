Липсата на качествени кадри засегна и мафията

Н ещо неочаквано разкри мащабна полицейска акция на 11 февруари, която нанесе сериозен удар по сицилианската мафия - старите гангстери копнеят за просперитета от миналото, но и те са принудени да се адаптират към модерните технологии. Всеки сектор се бори да се модернизира, а мафията не е различна.

„Вече не правят мафиоти, както преди“, заяви в подслушан разговор Джанкарло Романо – ключова фигура в престъпната група Коза Ностра", преди да бъде застрелян смъртоносно миналата година.

Въпреки очевидната си носталгия за престъпленията от миналото, мафията в Сицилия все още е силна, предупреждава прокурорът срещу мафията Маурицио де Лусия: "Коза Ностра е жива и активна".

Технологии в полза на мафията

Разследващите разкриха, че новото поколение гангстери са започнали да използват криптирани мобилни телефони и хиляди краткотрайни микро-сим карти, внесени контрабандно в затворите. Това им позволява да избягват подслушването, докато се фокусират върху наркопрестъпления, пране на пари и други мащабни измами.

Сицилианската Коза Ностра дори започна да работи с други банди, включително прословутата и много по-голяма Ндрангета в континентална Италия. Основната цел на разследващите беше да предотвратят прегрупирането на престъпната организация и създаването на нов ръководен орган – така наречения „Купол“ или cupola.

Мафията зад решетките: Контрол чрез видеочатове

Cosa Nostra: a história e os segredos da máfia siciliana A Cosa Nostra é uma sociedade criminosa secreta que surgiu na Sicília no século XIX e se expandiu para os Estados Unidos no final do mesmo século. O nome significa “coisa nossa” e reflete o senso de lealdade e honra dos… pic.twitter.com/TrNUrVjTOu

От 181 заповеди за арест, издадени срещу мафиоти в Палермо, 33 са насочени към вече осъдени престъпници. Националният прокурор Джовани Мелило подчертава, че системата на затворите с висока сигурност все още не може да попречи на престъпния контрол отвътре.

Разследването разкри шокиращ случай: мафиот, намиращ се в затвора, наблюдавал в реално време побой, който е поръчал, използвайки видеочат.

Фаталната грешка, която разкри мафията

Престъпниците напълно разчитали на криптираните си комуникации – изпращайки съобщения, гласови бележки и изображения. Но преди година грешка ги издаде. Бъг, тайно инсталиран в дома на мафиот записал разговор, в който двама гангстери се оплаквали от сриваща се връзка в криптиран чат. Докато се опитвали да я възстановят, неволно споменали имената на ключови мафиотски фигури.

Сицилианските власти са чули всяка дума.

Премиерът Джорджия Мелони похвали операцията на италианските карабинери, заявявайки категорично: „Борбата срещу мафията не е спряла и няма да спре.“

Мафията се подмладява?

