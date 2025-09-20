Летището в Дъблин отваря отново Терминал 2

Л етището в Дъблин съобщи днес, че отваря отново Терминал 2 след кратко затваряне поради сигнал за заплаха за сигурността, предаде Ройтерс.
"Летището в Дъблин потвърждава, че Терминал 2 е получил разрешение за работа. Пътниците ще могат да влязат отново в най-скоро време, а полетите се очаква да бъдат възобновени в рамките на до 30 минути", се казва в изявление на летището в "Екс".
Полицията съобщи, че е реагирала на сигнал за инцидент на летището, но не даде повече подробности.
Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация и качване на борда доведе до сериозни затруднения на няколко големи европейски летища, отбелязва Ройтерс.
(1/3) 🚨 Update: Dublin Airport can confirm Terminal 2 has been evacuated as a precaution. Passenger & staff safety remains our top priority. Flights may face temporary disruption - please check with your airline. pic.twitter.com/qhKdzYN6uz— Dublin Airport (@DublinAirport) September 20, 2025