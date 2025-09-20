Свят

Летището в Дъблин отваря отново Терминал 2

Полицията съобщи, че е реагирала на сигнал за инцидент на летището, но не даде повече подробности

Обновена преди 1 час / 20 септември 2025, 15:40
Летището в Дъблин отваря отново Терминал 2
Източник: БТА

Л етището в Дъблин съобщи днес, че отваря отново Терминал 2 след кратко затваряне поради сигнал за заплаха за сигурността, предаде Ройтерс. 

"Летището в Дъблин потвърждава, че Терминал 2 е получил разрешение за работа. Пътниците ще могат да влязат отново в най-скоро време, а полетите се очаква да бъдат възобновени в рамките на до 30 минути", се казва в изявление на летището в "Екс". 

Полицията съобщи, че е реагирала на сигнал за инцидент на летището, но не даде повече подробности. 

Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация и качване на борда доведе до сериозни затруднения на няколко големи европейски летища, отбелязва Ройтерс. 

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Летище Дъблин Евакуация на летище Инцидент Полиция Предпазни мерки Смущения на полети Летищни операции Терминал 2 Ирландия Аерогара
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
