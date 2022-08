Част от самолет падна от небето в Мейн, едва не удари полицай

М етален предмет, за който се смята, че е паднал от извършващ трансатлантически полет самолет, се разби пред сградата на щатския парламент на Мейн, като се приземи със силен трясък на метри от полицай, предаде Асошиейтед прес.

Федералното авиационно управление съобщи, че разследва инцидента. Металният предмет се стоварил със силен трясък върху гранитна плоча на около 2 метра от служител по сигурността. Никой не е пострадал.

Part of plane's landing gear crashes onto Maine golf course https://t.co/52jmoP598I

Авиационният регулатор смята, че металната част с тегло от 6 до 7 килограма се е откъснала от крило на голям пътнически самолет.

Авиокомпаниите са били уведомени и всички самолети са се приземили благополучно този ден, каза началникът на полицията в щатския парламент Матю Кланси.

A big piece of metal, likely a plane part, fell from the sky on Friday, just missing a Capitol Police screener in Augusta. @centralmenews reportshttps://t.co/m81ELihP3j