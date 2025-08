Кънтри легендата Джийни Сийли почина на 85

Д жийни Сийли, кънтри певицата с емоционален и душевен глас, известна с класиката Don’t Touch Me, е починала на 85-годишна възраст, предаде NBC News .

Нейният PR агент Дон Мъри Грабс съобщи, че Сийли е починала в петък вследствие на усложнения от чревна инфекция.

Известна с прозвището "Мис Кънтри Соул" заради уникалния си вокален стил, Сийли беше пионерка за жените в кънтри музиката. Тя беше прославена заради своя непокорен дух и поредица от неоспорими хитове през 60-те и 70-те години на миналия век.

Нейният втори съпруг, Джийн Уорд, почина през декември. През май Сийли разкри, че се възстановява след няколко операции на гърба, включително две спешни интервенции и 11 дни в интензивно отделение. Тя също така е прекарала и пневмония.

"Рехабилитацията е доста трудна, но всеки ден изглежда по-светъл и снощи видях светлина в края на тунела. А тя беше неонова, така че разбрах, че е моята!", каза тя в изявление по това време. "Сийли отново се бори да се върне."

Сийли е родена през юли 1940 г. в Титъсвил, Пенсилвания, на около два часа северно от Питсбърг, и израснала в близкия Таунвил. Любовта ѝ към кънтри музиката се проявява още от ранна възраст. Майка ѝ пеела, а баща ѝ свирел на банджо. Като дете Сийли пее в местни радиопредавания и се изявява по местната телевизия. В началото на 20-те си години се премества в Лос Анджелис, за да започне професионална кариера, като започва работа в Liberty и Imperial Records в Холивуд.

Тя продължава да пише и записва музика. Най-големият ѝ хит не закъснява: Don’t Touch Me - балада, написана от Ханк Кокрън. Песента ѝ носи първата и единствена награда "Грами" в категорията за най-добро женско кънтри изпълнение.

Кокрън и Сийли се женят през 1969 г. и се развеждат през 1979 г.

Сийли разбива стереотипите в кариерата си във време, когато от жените в кънтри музиката се очаква подчинение. Тя е определяна като бунтарка, известна с това, че се появява на сцената на Grand Ole Opry, облечена с минижуп, нещо напълно скандално за онова време.

