Огромно свлачище в Норвегия, хора са в неизвестност

Д есет души бяха ранени, единият от които е в критично състояние, а 21 души са в неизвестност, след като свлачище в Южна Норвегия отнесе повече от десет сгради в ранните часове на деня, съобщи полицията, цитирана от агенция Ройтерс, предаде Фокус.

До момента от района са евакуирани около 700 души, съобщиха от полицията.

Изчезналите са от домове в най-вътрешната част на свлачището, но не е ясно веднага дали са били в капан в къщите си, отсъствали ли са по това време или са успели да избягат, съобщиха от полицията.

"Има много хора, които все още са в неизвестност. Това е голяма катастрофа", каза министър-председателят Ерна Солберг пред репортери по време на посещение на мястото на трагедията.

Засега районът остава нестабилен и до него може да се стигне само с хеликоптер, каза Роджър Петтерсен, ръководител на полицейската операция на мястото.

A massive #landslide has hit the Norwegian municipality of #Gjerdrum sparking mass evacuation. It's believed heavy precipitation may have made the soil unstable. ❄️Heavy snow is expected to ease in the area this evening. #Norway pic.twitter.com/EZT6rFah3N