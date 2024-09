Удушена, разчленена и смляна в блендър: Смразяващото убийство на кралица на красотата

38-годишната кралица на красотата и модел Кристина Йоксимович бе намерена мъртва в дома си в Бининген, близо до Базел, Швейцария, през февруари тази година.

Според данни на местната агенция 20 Minuten, Йоксимович е коронясана за Мис Северозападна Швейцария и през 2007 г. е била финалистка за Мис Швейцария.

По-късно тя ръководи собствен бизнес като треньор на модели.

Former model and Miss Switzerland finalist Kristina Joksimovic 'pureed' in blender by husband - reports https://t.co/GBazwpk5lH