Кораб с 30 пътници заседна край острова от филма "Корабокрушенецът"

Т ридесет пътници са били евакуирани от круизен кораб, който е заседнал на риф във Фиджи, съобщи собственикът на плавателния съд в понеделник, цитиран от ABC News .

Корабът MV Fiji Princess, опериран от Blue Lagoon Cruises, е заседнал в събота край остров Монурики, мястото, където е заснет филмът "Корабокрушенецът" с Том Ханкс.

'Cast Away' filmindeki 'ıssız adada' gemi kazası: Petrol sızıntısı alarmıhttps://t.co/rFK1zwwkEu — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 6, 2026

Според туристическата компания, първоначалното разследване показва, че при спокойно море силна буря е довела до влачене на котвата към близък риф, в резултат на което корабът е заседнал.

В ранните часове на неделя сутринта ферибот е достигнал до плавателния съд и 30-те пътници са били евакуирани заедно с багажа си. Няма пострадали.

Пътниците са били транспортирани до остров Денарау.

От компанията съобщават, че до понеделник са били отстранени гориво и други масла от кораба, което значително намалява риска от замърсяване на околната среда.

L'île de "Seul au monde" en danger: risque de marée noire après l'accident d'un bateau de croisière aux Fidjihttps://t.co/Mggi3iPzp0 — BFM (@BFMTV) April 6, 2026

На място е пристигнал австралийски специалист по спасяване на кораби, който наблюдава операцията по извеждане и възстановяване на плавателния съд.

Морската администрация за безопасност на Фиджи не е отговорила на запитвания за коментар.