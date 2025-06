Смъртта на Супермен: Загадъчният край на Джордж Рийвс от 1959 г.

А ктьорът Джордж Рийвс, прочут с ролята си на Супермен, умира през 1959 г. от огнестрелна рана. Макар официално смъртта му да е обявена за самоубийство, обстоятелствата около трагедията остават обвити в мистерия – заради липсата на физически доказателства, противоречивите свидетелски показания и сложните лични взаимоотношения, в които е бил замесен.

Десетилетия по-късно, случаят продължава да поражда спекулации. Някои твърдят, че Рийвс е бил случайно застрелян от годеницата си Леонор Лемън след нощ, прекарана в пиене, според публикация в Straight Dope.

Други теории се фокусират върху продължилата години афера на Рийвс с Тони Маникс – съпруга на влиятелния холивудски продуцент Еди Маникс. Според някои източници, единият или и двамата съпрузи са имали мотив да накажат Рийвс след раздялата му с Тони и започналата му връзка с Лемън.

„Никой в Холивуд не повярва в историята за самоубийство“, споделя приятелят на Рийвс – актьорът Рори Калхун, цитиран от The US Sun.

Рийвс е намерен мъртъв в спалнята си, убит с един куршум в главата. На 16 юни 1959 г. около 23:00 ч., той се прибрал вкъщи заедно с годеницата си Леонор Лемън, съобщава The Guardian. По-късно тя поканила писателя Робърт Кондън и още двама приятели.

Около 1:00 ч. след полунощ Рийвс излязъл от спалнята, за да помоли гостите да бъдат по-тихи, след което отново се оттеглил. Според Daily Beast, малко след това Лемън се пошегувала пред останалите: „Ще се качи горе да се застреля.“

Скоро се чул изстрел – но гостите не повикали полицията веднага. По-късно Лемън заявила, че само се е шегувала.

При пристигането на властите липсвали категорични доказателства. По оръжието не били открити отпечатъци от пръсти, а по ръцете на Рийвс не били намерени следи от барут. Свидетелите твърдят, че са чули само един изстрел, но полицията открива три гилзи – всички от едно и също оръжие, според Los Angeles Times.

Под тялото му е намерена гилза – нещо необичайно при самоубийства, отбелязва The Guardian. Случаят се развива във време, когато много от съвременните криминалистични методи все още не са били въведени.

