Свят

Килия, но със спалня, баня и кухня - новият затвор на Болсонаро

16 януари 2026, 09:28
Килия, но със спалня, баня и кухня - новият затвор на Болсонаро
Жаир Болсонаро   
Източник: БТА/AP

Б ившият бразилски президент Жаир Болсонаро снощи беше преместен в по-просторна килия в затвора „Папуда“ в Бразилия по нареждане на съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис, предаде Ройтерс.

Болсонаро излежаваше 27-годишната си присъда за заговор за преврат в много по-малка килия в съоръжение на Федералната полиция на Бразилия.

Защитата на Болсонаро към момента не е коментирала решението за преместването му, отбелязва Ройтерс.

Мораис изтъкна, че в „Папуда“ Болсонаро ще може да получи по-добри условия за медицинска помощ и за посещенията на членове на семейството му, отколкото в полицейското съоръжение.

Болсонаро ще излежава присъдата си в сграда, наричана Папудиня, където са затворени и други бразилски политици, включително Андерсон Торес, министър на правосъдието на Бразилия по време на неговото управление.

Новата килия на бившия президент е с площ от около 65 квадратни метра за разлика от 12-те квадратни метра на досегашната му килия. Новата килия включва спалня, баня, кухня и хол, съобщи съдът и добави, че Болсонаро няма да има съкилийници.

Крайнодесният лидер, който многократно се е подлагал на операции заради намушкване в корема по време на предизборна кампания през 2018 г., е поискал разрешение да излежи присъдата си под „хуманитарен домашен арест“, но Мораис е отказал, позовавайки се на риск от бягство.

По темата

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
Последвайте ни
Отиваме на избори - АПС върна третия мандат на Радев неизпълнен

Отиваме на избори - АПС върна третия мандат на Радев неизпълнен

Пожар в квартал

Пожар в квартал "Свобода" в София взе три жертви

16 януари: Краят на една корона – тишина и шепа родна земя

16 януари: Краят на една корона – тишина и шепа родна земя

Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)

Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как да познаем на колко години е едно куче

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 3 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 3 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 2 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 3 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Xiaomi Redmi Note 15 запазва традицията за достъпност, но я допълва с умни технологии

Xiaomi Redmi Note 15 запазва традицията за достъпност, но я допълва с умни технологии

Технологии Преди 15 минути

Новото поколение на смартфона получава по-добра камера, мощна батерия и по-здрав корпус, като все още следва оригиналната философия за цените, а и използва изкуствен интелект за повече функции, включително и по-добри снимки

Дончев: Изборната технология не бива да подменя сблъсъка на политическите идеи и дебат

Дончев: Изборната технология не бива да подменя сблъсъка на политическите идеи и дебат

България Преди 17 минути

Вицепремиерът в оставка припомни, че ролята на МС е да осигури логистична подкрепа за изборите

Костадинов: Призоваваме АПС веднага да върнат третия мандат

Костадинов: Призоваваме АПС веднага да върнат третия мандат

България Преди 34 минути

"Ако аз бях на мястото на президента, отдавна вече щяхме да сме влезли в процедурата за назначаване на служебния кабинет", заяви той

Правителството на Андрей Бабиш спечели задължителния вот на доверие

Правителството на Андрей Бабиш спечели задължителния вот на доверие

Преди 43 минути

Депутатите гласуваха със 108 гласа „за“ и 91 „против“ в подкрепа за управляващата коалиция

Какво да очакваме от лаптопите през 2026

Какво да очакваме от лаптопите през 2026

Пари Преди 1 час

Канадски гражданин е бил убит при протестите в Иран

Канадски гражданин е бил убит при протестите в Иран

Свят Преди 1 час

Правителството на Канада обвини властите в Техеран

Автобус се вряза в сграда в Сеул, има ранени

Автобус се вряза в сграда в Сеул, има ранени

Свят Преди 1 час

Близо 260 души бяха евакуирани след пожар на друго място в южнокорейската столица

Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

Зеленски: Украйна никога не е била и никога няма да бъде пречка за мира

Свят Преди 1 час

Думите му са в отговор на изказването на Доналд Тръмп, който заяви, че Зеленски е причината за бавния напредък на мирните преговори

<p>Започва фестивалът &quot;Сурва&quot; в Перник</p>

Над 13 000 участници на Международния фестивал "Сурва" в Перник

Любопитно Преди 1 час

Поради големия интерес и увеличения брой участници, дефилетата на маскарадните групи са разпределени в два поредни уикенда

Древна ДНК от ледниковата епоха е свързана с дълголетието

Древна ДНК от ледниковата епоха е свързана с дълголетието

Любопитно Преди 2 часа

Дълбоко в гените ни се крият тайни от древни предци, които са се осмелили да преживеят Европа през ледниковия период

Кристалина Георгиева: МВФ е готов да подкрепи Венецуела

Кристалина Георгиева: МВФ е готов да подкрепи Венецуела

Свят Преди 2 часа

Необходимо е обаче основните акционери първо да признаят ръководството на страната и после тя да отправи искане за помощ, заяви изпълнителният директор на Фонда

Археолози разкриха 1400-годишната тайна на принц, погребан с кон

Археолози разкриха 1400-годишната тайна на принц, погребан с кон

Любопитно Преди 2 часа

Откритието е направено по време на разкопки близо до Лейстън, като част от подготвителните работи за огромния ядрен проект

Как една бисквитка превзе Южна Корея: Дубайската мания за милиони

Как една бисквитка превзе Южна Корея: Дубайската мания за милиони

Свят Преди 2 часа

Южнокорейците са толкова обсебени от бисквитката, че някой дори създаде карта, която проследява магазините, продаващи десерта, както и техните нива на наличности, в реално време

"Купувай това, което обичаш": Съветите на финансовия гуру Рамит Сети

"Купувай това, което обичаш": Съветите на финансовия гуру Рамит Сети

Свят Преди 3 часа

Сети обяснява, че никога не пита клиентите си колко харчат за кафе или за хранене навън

Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс

Правната комисия продължава обсъжданията по поправките в Изборния кодекс

България Преди 3 часа

Предложенията на ПП–ДБ за 100% машинно гласуване бяха отхвърлени

Мачадо: Срещата ми с Тръмп беше страхотна

Мачадо: Срещата ми с Тръмп беше страхотна

Свят Преди 10 часа

Срещата беше под формата на обяд при закрити врата

Всичко от днес

От мрежата

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Иконата, която промени модата завинаги: Какво не знаем за Кейт Мос

Edna.bg

Красиви имена празнуват: Честит имен ден!

Edna.bg

Сираков: Търся 30 години по терените нападател като мен, но не намирам

Gong.bg

Маестро Федерер се завърна и омагьоса препълнения „Род Лейвър“ (ВИДЕО)

Gong.bg

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви

Nova.bg

Ключовите избори по света, които ще поставят под въпрос демокрацията през 2026 г.

Nova.bg