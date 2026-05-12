Киев под руски обстрел след тридневното примирие

Властите съобщават за щети по жилищни сгради и инфраструктура в Киевска област

12 май 2026, 07:22
Източник: БГНЕС

Р уските сили възобновиха атаките срещу Киев през нощта на 12 май, като изстреляха десетки дронове към украинската столица и поразиха жилищна сграда в града, съобщиха местни власти.

Новата атака срещу украинската столица идва само часове след изтичането на временното примирие, договорено с посредничеството на САЩ между Украйна и Русия.

Първите експлозии са били чути в Киев около 3:35 ч. сутринта местно време, съобщава журналист от Kyiv Independent, намиращ се на място.

 

Малко по-късно ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че отломки от дрон са паднали върху покрива на 16-етажна жилищна сграда в квартал Оболон. Публикувани в социалните мрежи снимки показват пожар, избухнал от покрива на сградата.

Щети от руски дрон са регистрирани и в околните райони на Киевска област. В град Фастов са повредени детска градина и няколко жилищни сгради, съобщи областният управител Микола Калашник.

Към момента не е напълно ясно какъв е мащабът на нанесените щети. Няма данни за жертви при атаките с дронове.

 

  • Новата вълна на атаки след кратко затишие

Русия редовно обстрелва украински градове и гражданска инфраструктура в хода на войната. Преди атаката украинските ВВС са предупредили за десетки дронове, насочващи се към Киев.

Ударите идват след три дни относително спокойствие в региона, по време на които президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви прекратяване на огъня в периода 9 - 11 май. Това е ход, който беше широко тълкуван като опит да се гарантира провеждането на военния парад за Деня на победата в Москва.

По време на примирието не е имало мащабни въздушни удари, но украинските ВВС са съобщили за изстрелване на руски дронове и за използване на една балистична ракета "Искандер-М" от окупирания Крим.

След няколкомесечно прекъсване на мирните преговори между Украйна и Русия, свързано с конфликта с Иран, Kyiv Independent съобщава, че САЩ отново се опитват да посредничат за временно примирие между Москва и Киев, което да бъде съпроводено с облекчаване на санкциите срещу Русия.

В последните часове на примирието президентът Володимир Зеленски заяви на 11 май, че Украйна ще се въздържи от удари с далечен обсег по руски военни цели, ако Москва продължи да се въздържа от масирани атаки.

 

Източник: The Kyiv Independent    
Руски дронове Атаки срещу Киев Изтичане на примирие Жилищна сграда Щети от дронове Посредничество на САЩ Война в Украйна Прекратяване на огъня Ден на победата Фастов
