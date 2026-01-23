Свят

Катастрофата със сина на Кадиров, която парализира Кремъл

ПТП с участието на любимия син на ръководителя на републиката се оказва въпрос за устойчивостта на цялата власт в Чечения

23 януари 2026, 14:32
Катастрофата със сина на Кадиров, която парализира Кремъл
Източник: Getty Images

И сторията с пътно-транспортното произшествие на Адам Кадиров, син и възможен правоприемник на чеченския лидер Рамзан Кадиров, при което той получи сериозни травми, би изглеждала като елемент от обикновена регионална хроника, ако не се бе случила точно в Чечения, предаде Deutsche Welle. Автомобилите, кортежът, скоростта, жертвите, травмите – в Путиновата система това обичайно приключва с официално съобщение, следствие и назначени виновници. Но в чеченската реалност всичко става по-различно – настъпва гробна тишина. И именно тази тишина се оказва много по-важна от самото произшествие.

Оглушително мълчание

Мълчанието от страна на властите в Чечения и в Москва, което беше гробно, синхронно и дисциплинирано, стана най-честният отговор на въпроса какво се е случило. То говори не за контрол, а за безпомощност. Защото произшествието внезапно разкри това, за което в Кремъл вече много години предпочитат да не говорят: Чечения е нерешен проблем, замразен чрез лични договорености - територия, която така и не е вкарана в иначе доста издръжливата властова система на Путин.

"Пехотинецът на Путин" се срива – кой ще наследи Рамзан Кадиров

Рамзан Кадиров отдавна управлява републиката като частно владение. Държавните институции са подменени от кланова система, в която постовете се заемат от роднини и приближени, а лоялността е по-важна от всяка формална компетентност. Властта не се делегира – тя се разпределя в рамките на семейството. Сигурността не се гарантира от закона, тя се обезпечава с близост до главата на клана.

В тази система всеки проблем около потенциалния наследник автоматично се превръща в политическа криза. Защото макар властта да не е институционализирана, тя не може да преживее без последствия дори и малките сътресения. Затова изглежда, че ПТП с участието на любимия син на ръководителя на републиката се оказва въпрос за устойчивостта на цялата власт в Чечения.

Какво да се прави?

В тази история Кремъл би предпочел да не казва нищо. Нито Следственият комитет, нито Министерството на вътрешните работи, нито администрацията на президента бързат с коментарите. И това мълчание не означава внимание, а липса на план. В продължение на много години Путин умишлено се отказваше от реалното институционално присъствие в Чечения, делегирайки всичко на един човек. Насреща получаваше показна стабилност, лоялност и фантастични резултати на „изборите“.

В ръцете на клана Кадиров: Москва може само да завижда

Но контролът в Чечения винаги е бил личен, а не държавен. И сега възниква неудобният въпрос: какво да се прави, ако личната система се пропука? Как да се реагира, без да се признае, че целият модел за управление на региона е бил построен на ненадеждна основа и на личните гаранции на Путин за Кадиров?

В самата Чечения ситуацията също е далеч от мита за монолитната поддръжка. Мълчаливото мнозинство не демонстрира лоялност – то демонстрира страх. Силовата вертикала на Кадиров се крепи на парите, репресиите и личната преданост на най-близкото му обкръжение. Но всяка подобна система има предел. Колкото повече се затяга натискът, толкова по-голямо става вътрешното напрежение.

„Преходът на властта“ в Чечения е под въпрос

Тук идва ключовият момент – преходът на властта, който в Чечения не съществува под никаква ясна форма. Формалното запълване на длъжностите с роднини не решава проблема за приемствеността, а само го отлага и го прави по-опасен. От гледна точка на Путин, „нормалният преход“ означава предсказуемост, управляемост и липса на риск от взрив. Семейната монархия в кавказкия регион обаче не отговаря на тези критерии.

"Игра на тронове" в Чечения: Кой ще наследи Рамзан Кадиров

Кой и как трябва да наследи властта? При какви условия? С чие съгласие? И какво да се прави, ако вътре в клана започне борба, а федералните силоваци, меко казано, не горят от желание да признаят и да поддържат такъв преход? Отговори на тези въпроси няма. Точно поради това Кремъл удължава паузата – защото всеки ясен сигнал може да провокира това, което той се опитва да предотврати.

Отделна линия на напрежение са отношенията с федералните силоваци и провоенния актив. За тях Чечения отдавна е територия на изключенията: с особен статут, неприкосновена и извън контрол. На фона на войната и мобилизационната реторика това предизвиква все по-голямо раздразнение. Засега – мълчаливо.

Мащабна криза

Изводът е, че стандартното произшествие в Грозни изведнъж се превърна в демонстрация на мащабна криза. Тя показа, че Чечения остава неустойчива конструкция вътре в Путиновата система. Че нейната стабилност се базира на лични гаранции. Че преходът на властта там не е обмислен и подготвен. И че Кремъл, въпреки мита за всевластието, не контролира последиците от собствените си решения, а само отлага момента, когато ще му се наложи да се сблъска с тях. Имайки предвид множеството слухове за здравословното състояние на Рамзан Кадиров, не е ясно колко дълго може да се отлага това решение. Пътният инцидент в Грозни показва, че Путин няма понятие какво ще стане с това, което сам е създал.

Този текст отразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Vesti.bg

Източник: Deutsche Welle    
Адам Кадиров Рамзан Кадиров Чечения ПТП Преход на властта Политическа криза Путин Кланова система Мълчание Нестабилност
Последвайте ни

По темата

Край на мандата: КС прие оставката на Румен Радев, България има нов президент - Илияна Йотова

Край на мандата: КС прие оставката на Румен Радев, България има нов президент - Илияна Йотова

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

pariteni.bg
Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

carmarket.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 17 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 16 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 18 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кой е първият джентълмен на България - съпругът на Илияна Йотова&nbsp;</p>

Първият джентълмен на България: Кой е съпругът на президента Илияна Йотова

България Преди 15 минути

Докато Илияна Йотова изкачваше всяко стъпало на политическата стълбица – от новинарското студио на БНТ до залите на Европейския парламент и „Дондуков“ 2 – до нея винаги е стоял един и същ мъж. Андрей Йотов

<p>Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV</p>

Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

Технологии Преди 15 минути

Днес бяха връчени първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електромобили по ТЕН-Т мрежата

Съдът във Варна отказа екстрадицията на руски гражданин

Съдът във Варна отказа екстрадицията на руски гражданин

Свят Преди 1 час

Мъжът е задържан на летището във Варна през ноември миналата година

Иван Кънчев

„Война или мир?“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак

Любопитно Преди 1 час

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак на 22 януари 2025 г., като празнуваха с вечеря във Вашингтон, а първата дама скоро представя документалния филм „Мелания“ за живота си преди Белия дом

САЩ се подготвя за потенциално катастрофална ледена буря

САЩ се подготвя за потенциално катастрофална ледена буря

Свят Преди 1 час

Бурята, която се очаква да започне днес и да продължи през уикенда, се прогнозира да донесе обилен сняг и всички видове зимни валежи, включително леден дъжд и сняг

Археолози откриха „италианския Тутанкамон“: 2000-годишен университет, погребан от Везувий

Археолози откриха „италианския Тутанкамон“: 2000-годишен университет, погребан от Везувий

Свят Преди 1 час

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун

Със зимно палто в женска спа зона: Ким Чен-ун на инспекция

Любопитно Преди 1 час

Оцеля ли френското правителство при гласуването на втория вот на недоверие

Оцеля ли френското правителство при гласуването на втория вот на недоверие

Свят Преди 1 час

Първият вот, внесен от крайнолявата партия "Непокорна Франция" също не мина

Шанс в края на януари - големи промени за пет зодии

Шанс в края на януари - големи промени за пет зодии

Любопитно Преди 1 час

Според астролозите Овен, Близнаци, Рак, Дева и Стрелец ще получат специален шанс в работата, финансите или личния живот

След раздялата с Кийт Ърбан: Никол Кидман покорява Антарктида

След раздялата с Кийт Ърбан: Никол Кидман покорява Антарктида

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда отбеляза, че вече е посетила всички седем континента с пътуването си до Антарктида

<p>Жена падна в Гребния канал в Пловдив</p>

Жена падна в Гребния канал в Пловдив, мъже я спасиха от удавяне и премръзване

България Преди 1 час

Огнеборците определят действията на мъжете като изключително хладнокръвни и героични

Любимият рапър на Еминем идва в София: Световната икона REDMAN пристига у нас

Любимият рапър на Еминем идва в София: Световната икона REDMAN пристига у нас

Любопитно Преди 2 часа

Хип-хоп легендата REDMAN идва в София на 14 май. Рапърът, определен от Еминем за един от най-великите на всички времена, ще представи шоу, размиващо границите между класическия East Coast звук и модерната вълна.

<p>Арестуваха четирима ученици в Пловдив</p>

Арестуваха четирима ученици за серия грабежи в Пловдив

Свят Преди 2 часа

Задържаните имат предишни регистрации в полицията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп на церемонията за учредяването на неговия Съвет за мир

Трябва ли България да плати $1 млрд. за Съвета за мир на Тръмп

България Преди 2 часа

Покани бяха разпратени до над 60 държави, включително България, а вчера (22 януари) българският премиер в оставка Росен Желязков подписа българското участие

.

Песков: Украинската армия трябва да напусне Донбас

Свят Преди 2 часа

"Те трябва да се оттеглят оттам", категоричен е Песков

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Парис Хилтън за изтичането на нейно интимно видео: „Нарекоха го скандал, беше злоупотреба“

Edna.bg

Отиде си писателят Калин Терзийски

Edna.bg

Еуфория в Шалке: 1200 фена посрещнаха Джеко на първата му тренировка (видео)

Gong.bg

Ботев Пловдив привлече футболист от Югоизточната Трета лига

Gong.bg

България има нов президент

Nova.bg

Отиде си писателят Калин Терзийски

Nova.bg