Удар със стол и намеци за сексуално насилие: Зрелищен дебат за кмет в Бразилия

К андидатът за кмет на Сао Пауло, Бразилия, беше ударен с метален стол от един от петимата му опоненти в телевизионен дебат, след препратки към обвинения в сексуално неправомерно поведение.

Пабло Марсал, десен политик и специалист в личностното развитие, се позова на обвиненията срещу Хосе Луис Датена, бивш телевизионен водещ и кандидат за кметската позиция и добави, че Датена е искал да му удари шамар.

Марсел добави: "Ти дори не си достатъчно мъж, за да го направиш това".

Датена, който отрече обвиненията, след това се приближи до подиума на Марсал със стола над главата си и го блъсна в ребрата на Марсал. Модераторът на дебата на TV Cultura бързо прекъсна излъчването и премина към реклами и дебатът беше подновен по-късно в неделя вечерта без Марсал.

