Камион разпиля хот-дог на магистрала в САЩ, има ранени

К амион катастрофира и разпиля хот-дог по междущатска магистрала в Пенсилвания, предаде Асошиейтед прес. Катастрофата за кратко запуши силно натоварената пътна артерия и в двете посоки в петък (американско време).

Екипите бяха принудени да се заемат с неприятната работа да съберат разпръснатите колбаси, за да бъдат изхвърлени.

A truck crashed, spilling its load of frozen hot dogs across I-83 in York County Friday morning. #PANews #Crash #Traffic #TractorTrailers #Trucking #BreakingNews pic.twitter.com/zg9xFUjzCu