„Просто се бориш с мозъка си“: Как Ники Лауда оцеля след ужасната катастрофа през 1976 г.

Ш ампионът от Формула 1 Ники Лауда преживява ужасяваща катастрофа по време на Гран При на Германия през август 1976 г. Малцина очакват, че ще оцелее — още по-малко, че ще се състезава отново. Но само година по-късно, през 1977 г., Лауда разказва пред BBC как е надмогнал болката, страха и самия себе си, за да остане жив.

Когато Ники Лауда говори пред BBC, лицето му носи отпечатъците от преживяното. По време на Гран При на Германия, той е заклещен в горящите останки на разбитото си „Ферари“ на легендарната писта Нюрбургринг. Обезобразен от пламъците и с частично загубено ухо, австрийският пилот не помни нищо от самата катастрофа.

„Когато претърпях инцидента, сигурно съм получил силен удар по главата и съм изгубил паметта си за… не знам, последните три минути. И за следващите 20 минути след него“, казва той пред BBC година по-късно.

През 1976 г. Лауда е действащ световен шампион, след като печели титлата година по-рано. Сезонът се очертава като оспорван, а напрежението между него и съперника му — британецът Джеймс Хънт — нараства с всяко състезание. Съперничеството им ще вдъхнови филма „Rush“ на Рон Хауърд от 2013 г., с Даниел Брюл в ролята на Лауда и Крис Хемсуърт като Хънт.

Преди Гран При на Германия, Лауда вече има пет победи и е фаворит за титлата. Но тогавашната Формула 1 е изключително опасен спорт. До 1976 г., 63 пилоти са загинали по време на състезания от Гран При. Средно един или двама умират на всеки сезон.

„Пистите не бяха безопасни — това сега е безспорно“, казва американският пилот Брет Лунгер пред BBC през 2016 г. „През 70-те години парите отиваха за скорост, не за безопасност — нито при болидите, нито по трасетата. А тогава това просто се приемаше за нормално.“

Пистата Нюрбургринг е прословуто предизвикателство — дълга, тясна и опасна, виеща се през планините Айфел. Британската състезателна легенда сър Джаки Стюарт я нарича „Зеленият ад“.

„Обиколката беше 14,2 мили, с около 177 завоя“, обяснява Лунгер. „На такава дължина няма как да имаш достатъчно маршали, а в много участъци дори липсваха предпазни заграждения.“

Прогнозата за дъжд в деня на състезанието допълнително усложнява условията — дължината на пистата означава, че част от трасето ще е мокро, а друга — суха. Лауда вече е изразил притесненията си относно сигурността и дори организира гласуване сред пилотите дали да бойкотират надпреварата.

„Ники събра всички в неделя сутринта. Гласувахме, и аз бях сред онези, които казаха: ‘Да, нека се състезаваме’“, спомня си Лунгер.

