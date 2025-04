Калифорнийски депутат предлага студентите да спят в колите си в отговор на жилищната криза

П рогресивен депутат от Демократическата партия търси решение за студентите в Калифорния, които се изправят пред жилищната криза в щата: позволява им да спят в колите си, пише Politico.

Докато приблизително половин дузина законопроекти в щата тази година се опитват да финансират жилища за студенти или преподаватели или да облекчат строителните разпоредби, ползите от тях ще дойдат твърде късно за настоящите студенти. Всеки четвърти студент от обществените колежи в Калифорния е останал без дом през изминалата година, и демократите — които имат свръхмнозинство в законодателната власт — са изправени пред нарастващи натиска да намерят решения на проблема с достъпността.

Членът на събранието Кори Джаксън, демократ от Южна Калифорния с докторска степен по социална работа, заяви, че законодателите могат да изградят дългосрочни решения, като същевременно предоставят незабавен вариант за “най-лошия сценарий.” Неговото предложение, което получи одобрение от първата комисия миналия месец, ще изисква обществените колежи и Калифорнийската държавна университетска система да разработят програма за паркиране през нощта за студенти. Без разрешена програма за паркиране в кампуса, студентите нямат друга възможност освен да спят в колите си извън кампуса, където могат да не бъдат добре дошли, според Джаксън.

Поддръжниците уточняват, че мярката не е предназначена да бъде дългосрочно решение на кризата с достъпността, но ситуацията е плачевна, тъй като наемите в Калифорния са над 30 процента по-високи от средните за страната. “Това просто се бори със суровата реалност, в която се намираме,” каза Джаксън по време на скорошно изслушване.

Както CSU, така и системите на обществените колежи се противопоставят на усилията на Джаксън, позовавайки се на липса на финансиране и на мандат, който не се занимава с дългосрочни жилищни решения. В интервю Джаксън твърди, че колежите не заемат “много морална позиция.” Той съобщи, че те остават против дори след като е предложил да се откаже от отговорността и да отложи изпълнението, докато не бъде налично финансиране. “Това е просто разлика в мненията,” каза Джаксън. “Вярвам, че сме в жилищна криза. Ние сме в криза на бездомността и затова всяка агенция трябва да изпълни своята роля, за да помогне с проблема.”

UC Berkeley alone turned away more than 5,500 housing requests this fall, and 40% of undergraduates are unable to live in the city due to scarce supply and high rents, the campus reports. https://t.co/FbLT86MKmm

Миналата година 4000 студенти в системата на Калифорнийския държавен университет бяха в списъка на чакащите за жилища. Повечето общински колежи нямат студентски жилища, а тези, които предлагат общежития, не могат да отговорят на силното търсене за ограничен брой места

Държавата не събира данни за времето, необходимо на студентите за получаване на помощ, след като са поискали жилищна помощ, период, в който студентите обикновено са най-уязвими.

“Опитваме се да гарантираме, че има начин нашите студенти да се чувстват в безопасност в тези трудни времена,” каза Иван Ернандес, президент на Студентския сенат за обществените колежи в Калифорния, който подкрепя законопроекта.

Безопасно паркиране

Long Beach Community College, който обслужва близо 40 000 студенти, все още не предлага студентски жилища. Но когато служителите на кампуса откриха през 2021 г., че повече от 70 студенти спят в колите си, те бързо започнаха работа по пилотна програма за безопасно паркиране, която се смята за първата в региона.

Майк Муньос, президент на колежа, посочи, че училището се стреми към споразумение за осигуряване на 422 легла в кампуса до 2028 г., но непосредствените нужди не могат да чакат. Муньос разказа, че е изпитвал жилищна несигурност като самотен баща, който е следвал в университет, и понякога е прибягвал до спане в колата си. “Знам какво е чувството,” каза Муньос. “За нас това беше да разгледаме данните и да кажем: Хей, познаваме 70 студенти с истински имена и идентификационни номера, които спят в колите си.”

2. My new column asks how the hell the American Dream of an affordable college education in the Golden State devolved from free tuition to this fall's hellscape of thousands of struggling, unhoused students from San Diego to Santa Cruz https://t.co/Z93dMPzluY