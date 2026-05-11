Калас: Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция

"Осигуряването на заема от 90 милиарда евро за Украйна, рекордните руски загуби на бойното поле, украинските удари дълбоко в руската територия, скромния военен парад в Москва – всичко това показва, че динамиката на войната се променя. Украйна е в много по-добро положение, отколкото преди година, а руският президент Владимир Путин не е толкова силен".

Това каза върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Кая Калас на пресконференция след края на днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел.

Калас: Условията, поставени от Русия, показват, че Москва не иска мир в Украйна

"Преценяваме какво може да означават думите на Путин, звучат различно от предишните му изказвания", посочи Калас за коментара на руския лидер, че войната в Украйна върви към своя край.

"Общото разбиране е, че Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция", каза Калас.

"Руснаците виждат, че дават много жертви, недоволството в руското общество расте, влияят ограниченията на интернет. Подкрепата за войната намалява. Всичко сочи, че Путин не е толкова силен. Не сме стигнали точката, в която руснаците ще преговарят добросъвестно, затова трябва да продължим нашата работа", заяви тя.

Калас призова преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС да започнат до лятото.

ЕС: Трябва да окажем натиск над Москва

"Посланието ни към Путин е ясно – европейското бъдеще на Украйна е по-важно за нас, отколкото за Русия е важно разрушаването на Украйна, каза тя. ЕС винаги е подкрепял усилията да се постигне справедлив и траен мир. За да има по-активна европейска роля, трябва помежду си да се споразумеем за какво да разговаряме с Русия и кои са нашите червени линии", поясни Калас.