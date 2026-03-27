Какво знаем за „Цикада“: Новият силно мутирал вариант на COVID-19, който буди тревога

В ариант на COVID-19 се връща към живот, след като години наред летеше „под радара“. Прякорът му „Цикада“ идва от приликата с едноименните насекоми, известни с дългия си престой под земята и шумното си завръщане. Сега този щам подхранва постоянен ръст на заразените по целия свят. Първоначалните данни сочат, че силно мутиралият вариант може да бъде изключително заразен, което постави здравните власти в бойна готовност, съобщава The Post.

Какво представлява вариантът „Цикада“?

Официално известен като BA.3.2, той е издънка на подварианта Омикрон на вируса SARS-CoV-2.

Произход: Открит за първи път в Южна Африка през ноември 2024 г.

Разпространение: Започна да циркулира по-широко едва през септември миналата година.

Обхват: Вече е засечен в 23 страни и представлява до 30% от случаите в някои части на Европа, според доклад на CDC (Центрове за контрол и превенция на заболяванията на САЩ).

Разпространението в САЩ

Вариантът се появи в САЩ за първи път при пътник от Нидерландия през юни 2025 г., но едва през януари тази година бе открит в клинична проба от американски пациент. Към 11 февруари „Цикада“ е засечен в отпадните води на 25 щата, включително Ню Йорк и Ню Джърси. Въпреки това той все още не е доминиращ, съставлявайки под 1% от случаите в страната.

„Възможно е „Цикада“ да предизвика лятна вълна и да стане доминиращ щам, но това в никакъв случай не е сигурно“, коментира д-р Робърт Х. Хопкинс-младши от Националната фондация по инфекциозни болести.

По-заразен ли е новият щам?

Експертите смятат, че това е твърде вероятно. Щамът носи между 70 и 75 мутации в своя шипов протеин (частта, която помага на вируса да проникне в човешките клетки). Това му придава характеристики за „имунно бягство“ – способност частично да заобикаля защитата от ваксини или предишни инфекции.

Въпреки притесненията, специалистите подчертават, че настоящите ваксини все още се очаква да предпазват от тежко боледуване, хоспитализация и смърт.

Симптоми и риск

Към момента не изглежда „Цикада“ да причинява по-различни симптоми от предишните щамове. Големият въпрос е дали може да доведе до по-тежко протичане на болестта.

Чести симптоми: Кашлица, температура, умора, главоболие, болки в тялото, болно гърло и инфекции на горните дихателни пътища.

Безсимптомен ход: Както и при другите варианти, е възможно заразяване без никакви признаци.

Какво да правите при положителен тест?

Ако подозирате, че имате COVID-19, препоръките остават стандартни: останете си вкъщи, избягвайте контакт с други хора и носете висококачествена маска. Фокусирайте се върху почивката и хидратацията.

Макар пандемията да изглежда като събитие в миналото, данните са отрезвяващи: само през 2025 г. COVID-19 е допринесъл за близо 450 000 хоспитализации и до 53 000 смъртни случая само в САЩ.