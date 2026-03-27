Свят

Какво знаем за „Цикада“: Новият силно мутирал вариант на COVID-19, който буди тревога

Вариантът BA.3.2, наречен „Цикада“ заради дългия си период на „хибернация“, започна да се разпространява бързо в глобален мащаб

27 март 2026, 11:20
Какво знаем за „Цикада“: Новият силно мутирал вариант на COVID-19, който буди тревога
В ариант на COVID-19 се връща към живот, след като години наред летеше „под радара“. Прякорът му „Цикада“ идва от приликата с едноименните насекоми, известни с дългия си престой под земята и шумното си завръщане. Сега този щам подхранва постоянен ръст на заразените по целия свят. Първоначалните данни сочат, че силно мутиралият вариант може да бъде изключително заразен, което постави здравните власти в бойна готовност, съобщава The Post.

Какво представлява вариантът „Цикада“?

Официално известен като BA.3.2, той е издънка на подварианта Омикрон на вируса SARS-CoV-2.

  • Произход: Открит за първи път в Южна Африка през ноември 2024 г.
  • Разпространение: Започна да циркулира по-широко едва през септември миналата година.
  • Обхват: Вече е засечен в 23 страни и представлява до 30% от случаите в някои части на Европа, според доклад на CDC (Центрове за контрол и превенция на заболяванията на САЩ).

Разпространението в САЩ

Вариантът се появи в САЩ за първи път при пътник от Нидерландия през юни 2025 г., но едва през януари тази година бе открит в клинична проба от американски пациент. Към 11 февруари „Цикада“ е засечен в отпадните води на 25 щата, включително Ню Йорк и Ню Джърси. Въпреки това той все още не е доминиращ, съставлявайки под 1% от случаите в страната.

„Възможно е „Цикада“ да предизвика лятна вълна и да стане доминиращ щам, но това в никакъв случай не е сигурно“, коментира д-р Робърт Х. Хопкинс-младши от Националната фондация по инфекциозни болести.

По-заразен ли е новият щам?

Експертите смятат, че това е твърде вероятно. Щамът носи между 70 и 75 мутации в своя шипов протеин (частта, която помага на вируса да проникне в човешките клетки). Това му придава характеристики за „имунно бягство“ – способност частично да заобикаля защитата от ваксини или предишни инфекции.

Въпреки притесненията, специалистите подчертават, че настоящите ваксини все още се очаква да предпазват от тежко боледуване, хоспитализация и смърт.

Симптоми и риск

Към момента не изглежда „Цикада“ да причинява по-различни симптоми от предишните щамове. Големият въпрос е дали може да доведе до по-тежко протичане на болестта.

Чести симптоми: Кашлица, температура, умора, главоболие, болки в тялото, болно гърло и инфекции на горните дихателни пътища.

Безсимптомен ход: Както и при другите варианти, е възможно заразяване без никакви признаци.

Какво да правите при положителен тест?

Ако подозирате, че имате COVID-19, препоръките остават стандартни: останете си вкъщи, избягвайте контакт с други хора и носете висококачествена маска. Фокусирайте се върху почивката и хидратацията.

Макар пандемията да изглежда като събитие в миналото, данните са отрезвяващи: само през 2025 г. COVID-19 е допринесъл за близо 450 000 хоспитализации и до 53 000 смъртни случая само в САЩ.

Източник: The Post    
По темата

Удари с юмруци и ритници: Баща почина, защитавайки дъщеря си от криминално проявен мъж

Удари с юмруци и ритници: Баща почина, защитавайки дъщеря си от криминално проявен мъж

„Портата на сълзите“: Кой е вторият проток, който Иран заплашва да затвори

„Портата на сълзите“: Кой е вторият проток, който Иран заплашва да затвори

Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП

Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП

Местим стрелките през 2026 г.: Какви са реалните „за“ и „против“ лятното часово време

Местим стрелките през 2026 г.: Какви са реалните „за“ и „против“ лятното часово време

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
007 лансира Denza в Европа, която готви конкурент на Porsche 911 с 1000 к.с.

007 лансира Denza в Европа, която готви конкурент на Porsche 911 с 1000 к.с.

carmarket.bg
Жена намушка четирима души в центъра на София
Ексклузивно

Жена намушка четирима души в центъра на София

Преди 15 часа
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ
Ексклузивно

Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Преди 19 часа
Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран
Ексклузивно

Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран

Преди 14 часа
Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград
Ексклузивно

Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград

Преди 16 часа
Последни новини

Нападение с коктейли "Молотов" срещу руски център в Прага

Нападение с коктейли "Молотов" срещу руски център в Прага

Свят Преди 1 минута

"Чист късмет е, че три от шестте коктейла "Молотов" не са се взривили"

<p>САЩ и Израел с щети за милиарди след ударише по Иран</p>

"Уолстрийт Джърнъл": САЩ и Израел с щети за милиарди след ударише по Иран

Свят Преди 23 минути

По-голямата част от щетите на земята са причинени от ирански балистични ракети и дронове

„Време за шоу“ в „Темата на NOVA”

„Време за шоу“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 40 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

За първи път от началото на войната в Украйна: Руски депутати са на визита в САЩ

За първи път от началото на войната в Украйна: Руски депутати са на визита в САЩ

Свят Преди 49 минути

Домакин от американска страна е Анна Паулина Луна, поддръжник на президента Доналд Тръмп и критик на американската помощ за Украйна

Бивш рапър стана премиер на Непал

Бивш рапър стана премиер на Непал

Свят Преди 59 минути

Центристката Национална независима партия спечели изборите след политическа криза и протести

Краят на една ера: Наградите „Оскар“ напускат Холивуд след почти 30 години

Краят на една ера: Наградите „Оскар“ напускат Холивуд след почти 30 години

Любопитно Преди 1 час

Церемонията сменя дома си и минава изцяло в YouTube от 2029 г. – Академията обяви 10-годишен план за пълно преобразяване на най-престижните кино награди

Ефектът на Леонардо ди Каприо: Защо гъстите мустаци превзеха Холивуд и сърцата на жените

Ефектът на Леонардо ди Каприо: Защо гъстите мустаци превзеха Холивуд и сърцата на жените

Любопитно Преди 1 час

Гъстите мустаци се завръщат като символ на мъжественост и стил, диктувани от звезди като Леонардо ди Каприо. Тенденцията, подкрепена от социалните мрежи и проучвания, доказва, че лицевото окосмяване отново е ключов фактор за привлекателност

<p>Операция &quot;Купен вот&quot;: Масирани акции срещу търговията с гласове в страната (ОБЗОР)</p>

Операция "Купен вот": Масирани акции срещу търговията с гласове в страната

Парламентарни избори Преди 1 час

Полицията извършва проверки в различни региони на България за предотвратяване на изборни нарушения и ограничаване на незаконното влияние върху избирателния процес

Иран заплаши, че ще атакува хотели, в които са настанени войници на САЩ

Иран заплаши, че ще атакува хотели, в които са настанени войници на САЩ

Свят Преди 1 час

Иран обвинява съседните държави, че позволяват на САЩ да извършват атаки от тяхна територия, но страните от Залива нееднократно отхвърлят тези твърдения

Промяна на курса на еврото спрямо долара

Промяна на курса на еврото спрямо долара

Свят Преди 2 часа

Единната валута се търгува на ниво от 1,1519 долара – с леко намаление от 0,09 на сто

Президентът на Финландия Александър Стуб

„Иран не е моята война! Украйна е моята война“ – Александър Стуб отряза Тръмп

Свят Преди 2 часа

Войната с Иран, каза той в ексклузивно интервю, крие риск да предизвика „самопричинена глобална рецесия“, която може да има по-тежки последици за икономиката от пандемията от коронавирус

<p>Коалиция в сянка: Как Москва и Пекин помагат на Техеран в сблъсъка със САЩ?</p>

Ще се превърне ли конфликтът в Близкия изток във война на изтощение

Свят Преди 2 часа

Военните действия едва ли ще приключат скоро, смята анализаторът Руслан Трад

Петролът пред най-големия си седмичен срив от половин година насам

Петролът пред най-големия си седмичен срив от половин година насам

Свят Преди 2 часа

Цените се понижават заради сигнали за напредък в преговорите за деескалация на конфликта в Близкия изток

Тейлър Суифт триумфира на наградите на iHeartRadio 2026 и сподели тайната на успеха си

Тейлър Суифт триумфира на наградите на iHeartRadio 2026 и сподели тайната на успеха си

Любопитно Преди 2 часа

Тейлър Суифт бе коронована за „Изпълнител на годината“ на наградите iHeartRadio 2026, като призова феновете си да пазят творчеството си от натиска на социалните мрежи и да си дават време за грешки по пътя към успеха

Жена от Павликени е измамена с 2600 лева от мними полицаи

Жена от Павликени е измамена с 2600 лева от мними полицаи

Свят Преди 2 часа

Полицията разследва две отделни схеми за измама на жители на Павликени

<p>Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене</p>

Учени от Станфорд: Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене

Технологии Преди 3 часа

Изкуственият интелект може да развие "подмазвачески" качества, които да манипулират хората и да ги накарат да допускат много грешни решения. Това е предупреждението на учени, които са изследвали ефектите както в личен, така и в професионален план

Всичко от днес

От мрежата

Ще се отрази ли смяната на времето на котката ми

dogsandcats.bg

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Как да изберем перфектните очила според формата на лицето си

Edna.bg

Роби разкри измамна схема

Edna.bg

Марин Петков: Можем много повече

Gong.bg

Димитров: Типична българщина, ако бяхме немци нямаше да допуснем два гола

Gong.bg

Вътрешният министър: Прокурорският син и още двама души са нападнали с бухалки служител на ГДБОП

Nova.bg

Пребиха до смърт баща, опитал да спаси дъщеря си в Разград

Nova.bg